Alba ospita la quinta edizione del Trofeo "Maurizio Pioggia", una due giorni di spettacolo con gli sbandieratori delle Terre Sabaude

Alba si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del panorama della bandiera storica italiana. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 la città farà da cornice alla quinta edizione del Trofeo “Maurizio Pioggia”, prestigiosa competizione federale organizzata dal Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude in collaborazione con il Comune di Alba.

L'evento, che si svolgerà nella suggestiva area verde della Zona H, rappresenta ormai un punto di riferimento per gli appassionati delle tradizioni storiche e delle discipline della bandiera, richiamando atleti, accompagnatori e pubblico provenienti da diverse località del Piemonte e da altre regioni italiane.

La manifestazione è riservata ai gruppi affiliati alla Federazione Italiana Sbandieratori e vedrà la partecipazione di numerose formazioni provenienti soprattutto dalla provincia di Asti, oltre a rappresentative di Grugliasco, Fossano e altri gruppi ospiti. Complessivamente sono attesi oltre 200 atleti per ciascuna giornata di gara, ai quali si aggiungeranno accompagnatori, tecnici e sostenitori.

Le competizioni si svolgeranno secondo il seguente programma: sabato 20 giugno dalle ore 14.30 alle 18.30 circa, mentre domenica 21 giugno gli esercizi e le prove federali animeranno la giornata dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

Il campo di gara sarà allestito all'interno dell'area erbosa centrale della Zona H, uno spazio di circa 500 metri quadrati immerso nel verde e caratterizzato dalla presenza di alberature e di una struttura cementata a gradoni che fungerà da naturale cornice per il pubblico. L'area dedicata alle esibizioni, delimitata da apposite transenne, avrà una superficie di 22 metri per 18 e ospiterà le spettacolari prove tecniche degli sbandieratori.

Per garantire il regolare svolgimento della competizione sarà inoltre installato un palco destinato alla giuria federale, completo di copertura, postazioni operative e impianto audio. L'organizzazione ha previsto ogni dettaglio per assicurare il corretto svolgimento delle gare e la migliore accoglienza possibile per partecipanti e spettatori.

Uno degli aspetti più significativi della manifestazione è il forte richiamo turistico e culturale che essa esercita sul territorio. Il Trofeo “Maurizio Pioggia” non rappresenta soltanto una competizione sportiva, ma costituisce un'importante occasione di valorizzazione delle tradizioni storiche, della cultura popolare e dell'identità locale, contribuendo a promuovere Alba come città capace di ospitare eventi di rilevanza regionale e nazionale.

L'ingresso sarà gratuito per il pubblico, consentendo a famiglie, turisti e appassionati di assistere alle esibizioni senza alcun costo. In caso di maltempo, l'organizzazione ha già predisposto sedi alternative presso strutture sportive cittadine, garantendo così il regolare svolgimento dell'evento.

Giunto alla sua quinta edizione, il Trofeo “Maurizio Pioggia” conferma la crescita e il consolidamento di una manifestazione che negli anni ha saputo conquistare il favore degli addetti ai lavori e del pubblico. Un appuntamento che unisce sport, spettacolo, tradizione e promozione del territorio, trasformando Alba in una vera e propria capitale della bandiera storica per un intero fine settimana.