Saluzzo, "Occit’amo Festival" celebra “Sant Joan” con la grande Orchestra Occitana e la salita in musica al Roccerè

Sabato 20 giugno a Saluzzo e domenica 21 giugno in Valle Maira e Valle Varaita, nell’ambito del festival Occit’amo, si terrà “Sant Joan”, la due giorni di celebrazione del solstizio d’estate. Nel dettaglio, sabato 20 giugno sotto l’Ala di Ferro (piazza Cavour) a Saluzzo, alle 21, oltre un centinaio di musicisti andranno a formare la Grande Orchestra Occitana dando vita ad un sorprendente concerto. Domenica 21 giugno, invece, nel pomeriggio, la tradizionale salita alla vetta Roccerè, accompagnata da musica e canti, prenderà il via da due versanti diversi: alle 13 da Sant’Anna di Roccabruna in Valle Maria e alle 14 dal Santuario di Valmala in Valle Varaita, per ricongiungersi al Colle della Ciabra e affrontare l’ultima parte del percorso insieme. A seguire musica, canti e danze occitane dalla Croce del Roccerè. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.

“Sant Joan è una delle feste più antiche della tradizione occitana: celebra il solstizio d’estate, il momento in cui la luce raggiunge il suo apice e la comunità si ritrova – spiega Sergio Berardo, direttore artistico di Occit’amo –. È una tappa fondamentale del percorso del festival, che accompagna il susseguirsi delle stagioni: Prima d’Oc è la primavera e la ripartenza, Sant Joan apre la grande estate, il festival ne accompagna il cuore e Uvernada chiude il cerchio con l’ultimo grande ballo prima dell’inverno. Sant Joan si svilupperà in due giornate che raccontano due modi diversi di vivere la stessa appartenenza. A Saluzzo, la Grande Orchestra Occitana porterà sul palco il risultato dei percorsi formativi e scolastici dell’ultimo anno: non un semplice saggio finale, ma un momento collettivo in cui età ed esperienze diverse danno nuova voce a un patrimonio in continua trasformazione. Domenica, invece, la salita al Roccerè vedrà per la prima volta la partenza da due vallate diverse: un cammino condiviso che farà della montagna un luogo di incontro, dove i confini lasciano spazio alle relazioni, alla fratellanza e al riconoscersi parte di una stessa comunità”.

Il programma di Sant Joan

Sabato 20 giugno , alle 21, sotto l’Ala di Ferro in piazza Cavour a Saluzzo , il consueto appuntamento di fine anno di tutti i corsi di musica occitana che si tengono nelle vallate del Cuneese. Un centinaio di musicisti, dai 7 ai 70 anni, si uniranno nella Grande Orchestra Occitana , una delle più grandi orchestre popolari di tutta l’area occitana e non solo, basata su un corpo centrale di organetti e ghironde a cui si aggiungono basso, batteria, flauto traverso, clarinetti, fisarmoniche cromatiche, arpa, galoubet, fifre, cornamuse, ecc. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 21 giugno , alle 13, ritrovo presso Sant’Anna di Roccabruna (1.200 m) per passeggiata fino al Colle della Ciabra (1.712 m), accompagnata dalle pive della Bandia. Il percorso, della durata di circa 2 ore e 30 minuti, si snoda in modo impegnativo su strada mulattiera.

Alle 14, invece, ritrovo al Santuario di Valmala e saluto in musica. A seguire passeggiata non difficile su asfalto dal Santuario (1.400 m) al Colle della Ciabra (1.712 m), tempo di percorrenza di un’ora e 15 minuti circa. Il percorso sarà accompagnato dai canti religiosi occitani diretti da Cristina Saltetto e dai violini di Chiara Cesano e della Valle Varaita.