Biblioteca in festa a Vicoforte

La biblioteca di Vicoforte, diretta da Sara Rossi, con i suoi volontari ricorda l’appuntamento di sabato 27 giugno alle ore 16, nei locali posti nel Municipio in via Roma e nel giardino antistante, per una festa aperta al pubblico dedicata a tutti gli amanti della lettura e a chi desidera scoprire più da vicino il mondo della biblioteca, i suoi servizi, il patrimonio librario e i nuovi acquisti recentemente entrati a far parte della collezione.

Si inizierà alle ore 16.00 con la presentazione del libro “Rimasti a terra – Eroi ed eroine dimenticati dell’avventura spaziale”. L’autore, Andrea Ferrero, ingegnere spaziale specializzato nel progetto termico di satelliti scientifici e moduli abitati, vicepresidente del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, racconta nel suo libro storie e aneddoti di tutte quelle persone di cui non si ricordano i nomi, ma senza le quali, la corsa allo spazio sarebbe stata diversa. Dialogherà con l’autore Claudio Casagrande, ingegnere aerospaziale, attualmente in servizio presso il centro tecnologico di ricerca e test ESTEC dell’Agenzia Spaziale Europea, ESA, in Olanda.

In contemporanea i più piccoli saranno coinvolti in attività di lettura animata, disegno e giochi relativi allo spazio ed il pomeriggio continuerà con il divertimento per grandi e piccini grazie al coinvolgente gioco della tombola a tema letterario, che permetterà la conoscenza di romanzi, personaggi e curiosità del mondo dei libri stimolando la partecipazione e favorendo momenti di condivisione tra i presenti.

È possibile segnalare la partecipazione al n. 338 206 1317.