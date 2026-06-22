Lagnasco domenica 28 giugno riaprono i Castelli Tapparelli d’Azeglio

I Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco riapriranno ufficialmente al pubblico, Domenica 28 giugno a partire dalle 15 offrendo nuovamente ai visitatori l'opportunità di scoprire uno dei complessi storico-architettonici più significativi del Piemonte. La storia, gli ambienti e il patrimonio culturale del sito potranno essere esplorati attraverso visite guidate dedicate, curate dalle guide turistiche professionali di Conitours.

La gestione del complesso sarà affidata all'associazione di volontari ‘Riapriamo i Castelli di Lagnasco’, che ha recentemente sottoscritto con il Comune un Partenariato Speciale Pubblico-Privato finalizzato alla valorizzazione del bene monumentale.

“La riapertura rappresenta il risultato di un importante lavoro di collaborazione tra amministrazione comunale, volontari e operatori del turismo culturale – spiega il presidente dell'associazione, Fabrizio Invernizzi –. Il Comune di Lagnasco ha scelto una formula innovativa di gestione, affidandosi a un ente del Terzo Settore per promuovere la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta di una scelta che mette al centro la partecipazione della comunità e che permette di costruire nuove opportunità per il territorio. L'iniziativa – continua Invernizzi - è resa possibile grazie al Decreto Ministeriale 79 del 30 luglio 2025 del Ministero della Cultura, che consente agli enti pubblici di attivare partenariati con soggetti del Terzo Settore per la valorizzazione di beni culturali di proprietà pubblica. Uno strumento che punta a coinvolgere direttamente i lagnaschesi nella tutela e nella promozione del patrimonio storico.

I volontari dell'associazione, già impegnati da anni nella promozione dei castelli, guardano con entusiasmo a questa nuova fase. “Siamo orgogliosi di assumere questa responsabilità – aggiunge Invernizzi – e pronti a lavorare per ampliare la visibilità dei Castelli di Lagnasco, incrementare le occasioni di visita e rafforzarne il ruolo di punto di riferimento culturale e turistico del territorio. Una maggiore fruizione del complesso può generare ricadute positive per Lagnasco, sostenendo le attività economiche e commerciali e creando nuove opportunità di sviluppo legate al turismo culturale”.

La riapertura segna dunque l'inizio di una nuova stagione per i Castelli Tapparelli d'Azeglio, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, volontariato e professionisti del settore turistico, con l'obiettivo di rendere il patrimonio storico sempre più accessibile, vissuto e protagonista della vita culturale del Saluzzese.

Le visite guidate di domenica 28 giugno sono previste con partenza alle 15,30 e 17 visita completa dei Castelli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito castellidilagnasco.it.

