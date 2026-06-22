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Attualità | 22 giugno 2026, 19:54

“InCanto nei boschi” conquista Martiniana Po. Grande partecipazione tra natura, emozioni e sapori locali

Successo per la camminata organizzata da “Vita ai Sentieri” e” La dimora delle farfalle”. Adulti e bambini hanno vissuto una giornata tra sentieri, canti, benessere e degustazioni di prodotti del territorio

Martiniana Po ha accolto con entusiasmo, domenica 21 giugno, ‘InCanto nei boschi’, la camminata organizzata dall’associazione ‘Vita ai sentieri’ in collaborazione con l’associazione ‘La dimora delle farfalle’. Numerosi i partecipanti, tra adulti e bambini, che hanno preso parte all’iniziativa, trasformando la giornata in un momento di incontro, scoperta e condivisione.

Lungo il percorso tra boschi, sentieri e antiche borgate del paese ai piedi del Monviso, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva fatta di canti, emozioni e vibrazioni, in un contesto naturale capace di favorire relax e benessere. Non è mancata la valorizzazione delle eccellenze del territorio grazie a un apprezzato momento dedicato alla degustazione di prodotti locali.

L’evento, inserito nel progetto ‘CurArti – dove il benessere incontra l’arte di volersi bene’, ha saputo unire attività all’aria aperta, cultura e promozione del territorio, coinvolgendo persone di tutte le età.

L’associazione ‘Vita ai sentieri’ ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo  i numerosi partecipanti, l’associazione 'La dimora delle farfalle', gli abitanti delle borgate e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata”, fanno sapere gli organizzatori.

AMP

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