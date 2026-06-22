“InCanto nei boschi” conquista Martiniana Po. Grande partecipazione tra natura, emozioni e sapori locali

Martiniana Po ha accolto con entusiasmo, domenica 21 giugno, ‘InCanto nei boschi’, la camminata organizzata dall’associazione ‘Vita ai sentieri’ in collaborazione con l’associazione ‘La dimora delle farfalle’. Numerosi i partecipanti, tra adulti e bambini, che hanno preso parte all’iniziativa, trasformando la giornata in un momento di incontro, scoperta e condivisione.

Lungo il percorso tra boschi, sentieri e antiche borgate del paese ai piedi del Monviso, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva fatta di canti, emozioni e vibrazioni, in un contesto naturale capace di favorire relax e benessere. Non è mancata la valorizzazione delle eccellenze del territorio grazie a un apprezzato momento dedicato alla degustazione di prodotti locali.

L’evento, inserito nel progetto ‘CurArti – dove il benessere incontra l’arte di volersi bene’, ha saputo unire attività all’aria aperta, cultura e promozione del territorio, coinvolgendo persone di tutte le età.

“L’associazione ‘Vita ai sentieri’ ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo i numerosi partecipanti, l’associazione 'La dimora delle farfalle', gli abitanti delle borgate e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata”, fanno sapere gli organizzatori.