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Eventi | 22 giugno 2026, 10:54

Cuneo: venerdì 26 giugno appuntamento con la Danish dinner in piazza Galimberti

Cena sotto le stelle organizzata dalla Consulta dei Quartieri e delle Frazioni del Comune di Cuneo

Cuneo: venerdì 26 giugno appuntamento con la Danish dinner in piazza Galimberti

In concomitanza ed in piena sinergia con “La Fausto Coppi”, la Consulta dei Quartieri e delle Frazioni del Comune di Cuneo ha organizzato una cena denominata Danish dinner, in Piazza Galimberti, venerdì 26 giugno, alle 20, con prenotazione obbligatoria entro martedì 23 giugno

Un’occasione per incontrarsi, partecipare e vivere insieme il cuore della città L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice ma importante: creare un momento di incontro, convivialità e partecipazione, riportando il concetto di “piazza” quale luogo di aggregazione, relazione e dialogo. 

L’evento è occasione di ritrovo, peraltro, con persone provenienti dall’estero ed in particolare con rappresentanti danesi attorno ad una unica tavola comune, condividendo un momento conviviale in questa magnifica piazza. 

La Consulta dei Quartieri e delle Frazioni intende così promuovere una partecipazione concreta e accessibile, capace di coinvolgere cittadini, famiglie, residenti e realtà del territorio. 

Venerdì 26 giugno alle 20 in Piazza Galimberti. Il menù completo ha un costo di 22 euro, bevande escluse. Le prenotazioni si raccolgono presso GALI’ – Ristorante Cocktail Bar, in Piazza Galimberti 6.

cs

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