Bra con "Albedo" per una sera capitale del giallo

L’Associazione Culturale Albedo vi aspetta martedì 23 giugno, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del cortile del palazzo di via Rambaudi 10 a Bra, per l'evento che concluderà in bellezza la programmazione estiva e svelerà il calendario degli appuntamenti autunnali.

Sarà un’importante occasione per fare il bilancio dei vari incontri promossi finora, nati con l'obiettivo di raccontare il tessuto socio-economico e culturale della cittadina braidese e del territorio circostante, mettendo in luce le passioni delle persone e il loro amore per l’arte. Parlando di bilanci, è d'obbligo un cenno alla prima edizione del Premio Letterario Albedo, conclusasi con un successo straordinario: i numerosi partecipanti accorsi da diverse regioni d’Italia sono il segno che la cultura, quando viene proposta con il cuore, funziona ancora.

Per dare ulteriore forza alla serata, l'Associazione è fiera di ospitare un dialogo d'eccezione sulla tematica del giallo: come nasce un romanzo, come si sviluppa la trama e come, nella finzione, si mantenga l’aderenza alla realtà. Saranno presenti lo scrittore albese Mauro Rivetti, amico e collaboratore di Albedo, e la criminologa Silvia Morreale, a cui spetterà il compito di raccontare come la sua professione sia determinante per redigere una perizia criminologica e analizzare le dinamiche della scena del crimine.

Insieme ci condurranno nella trama dell'enigmatico romanzo noir "A.L.B.A. Dominus", in cui la protagonista, la giovane Asia Caratti, svela i retroscena di una società votata al controllo delle persone attraverso la tecnologia.

Per l’occasione, la narrazione si farà anche gustativa: verrà infatti offerto un assaggio del "Langhet DÔSS", l'ultimo biscotto artigianale nato proprio tra le trame dei romanzi di Rivetti, realizzato da Enrico Giacosa di Pan Ed Langa. Al dolce farà eco un brindisi di arrivederci offerto da Albedo, un momento conviviale ideale per anticipare e presentare il ricco calendario degli eventi in programma per la prossima stagione autunnale e invernale.

Come afferma la Presidente dell'Associazione, la signora Flavia Barberis, ci si attende un finale a sorpresa: sia per l’annuncio dei futuri appuntamenti, sia per quanto Mauro svelerà in anteprima, ovvero un nuovo progetto che, con l’auspicata collaborazione di enti pubblici e privati, punta ad assumere una rilevanza di livello nazionale.

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