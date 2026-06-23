Bra, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede del Museo della Bicicletta

Sono tanti i cimeli, biciclette d’epoca, maglie e accessori legati al mondo delle due ruote che riprenderanno vita nel nuovo polo espositivo dell’Associazione Museo della Bicicletta di Bra.

La sede, ubicata all’interno del riqualificato complesso del Mattatoio Civico di Bra (via degli Alpini, 6), sarà inaugurata domenica 28 giugno, alle ore 11, alla presenza dell'ideatore e presidente cavaliere ufficiale Luciano Cravero, del sindaco di Bra, Gianni Fogliato, e di tanti appassionati, soci e collaboratori.



Cosa aspettarci? Un'alchimia capace di miscelare antica e moderna iconografia, il senso della velocità e il racconto di tante storie, congelate grazie all'impegno di Luciano Cravero, che ha dedicato l'intera vita allo scopo, raccogliendo memorabilia di ogni tipo.



All'appuntamento hanno già assicurato la partecipazione Franco Balmamion (vincitore di due Giri d’Italia nel 1962 e 1963) e Italo Zilioli (vincitore del campionato di Zurigo), due glorie del professionismo degli anni ’60 e ’70.

Questi gli ingredienti per rivivere gli oltre 100 anni della storia del ciclismo in una giornata che si annuncia da non perdere.

