Cuneo si veste di luce per la Madonna del Carmine: una festa tra gigli luminosi, infiorata e musica gospel [FOTO]

Luci, petali, musica e spiritualità: Cuneo si prepara a vivere una settimana intensa nel segno della Madonna del Carmine. Dal 5 al 12 luglio il centro storico diventerà il cuore di una festa capace di unire devozione popolare, bellezza urbana, solidarietà e turismo religioso. A promuovere l’edizione 2026 sono il Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine, l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata e Conitours, con un filo conduttore speciale: la figura di San Francesco d’Assisi.

Il cuore delle celebrazioni batterà sabato 11 luglio alle 20:30, con la Solenne Processione della Madonna del Carmine. Il corteo attraverserà Contrada Mondovì, via Roma e piazza Galimberti, portando in città numerose Confraternite e trasformando il centro storico in un grande percorso di fede, partecipazione e memoria condivisa.

Una festa che, come ha sottolineato la Sindaca Patrizia Manassero durante la presentazione in Comune, riesce ogni anno a far dialogare tradizione religiosa, cultura popolare, folklore e promozione turistica. Un appuntamento che richiama visitatori e Confraternite e restituisce al centro storico il ruolo di palcoscenico naturale della comunità.

Gigli di luce tra via Roma e Contrada Mondovì

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno le luminarie: 16 tesate da 8 metri disegneranno fiori di giglio sopra il percorso cittadino, regalando alla festa un colpo d’occhio scenografico e riconoscibile. Le installazioni illumineranno via Roma, da Contrada Mondovì a piazza Galimberti, e quest’anno avvolgeranno per la prima volta anche l’intera Contrada Mondovì, valorizzando uno degli scorci più caratteristici della città. Non solo luce: davanti al Duomo e alla Chiesa di San Sebastiano compariranno anche gigli giganti tridimensionali, alti quasi due metri, realizzati a mano da Patrizia Barale, artista locale e titolare del laboratorio Fiori Fantastici.

Il programma, ha evidenziato Evio Mattalia, Presidente del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine, è stato pensato per dare nuovo slancio alla dimensione religiosa e turistica della manifestazione. Le Confraternite, i tour ai Santuari, le visite guidate, il concerto gospel e le convenzioni con hotel e ristoranti cittadini compongono una proposta ampia, pensata per accogliere fedeli, visitatori e turisti.

A fare da sfondo ideale alle giornate sarà San Francesco d’Assisi. Don Mauro Biodo, della Diocesi di Cuneo, ha ricordato il legame profondo della città con gli ordini francescani, citando anche la presenza di uno dei primi Monasteri delle Clarisse: un tassello storico che arricchisce il significato spirituale e culturale dell’edizione.

Il programma giorno per giorno

Domenica 5 luglio si parte dai più piccoli con “Aspettando l’infiorata”, laboratorio gratuito al Museo Diocesano per bambini dai 5 ai 10 anni: un modo semplice e creativo per scoprire la tradizione e preparare gli inviti alla posa dei petali del sabato successivo. L’iniziativa è a cura del Museo Diocesano; iscrizione obbligatoria su www.museodiocesanocuneo.it.

Lunedì 6 luglio, alle 20:00, la festa entra nel vivo della convivialità con la “Cena in contrada”, nel cuore di Contrada Mondovì, a cura del Comitato Centro Storico.

Giovedì 9 luglio via Roma diventerà una grande tavola solidale con la cena benefica “Mille luci nel piatto”. Il ricavato sarà destinato alla Cooperativa Sociale Fiordaliso e ad Ayla-La casa delle donne. L’iniziativa è promossa da Conitours, WeCuneo e dall’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo. Info e prenotazioni su www.cuneoalps.it.

Proprio la cena solidale, ha ricordato Giorgio Chiesa, Presidente dell’Associazione WeCuneo, racconta la forza di una rete fatta di professionisti, volontariato e istituzioni. La decima edizione di “1000 luci nel piatto” sarà così anche un gesto concreto a sostegno di realtà che ogni giorno lavorano accanto alle persone più fragili.

Venerdì 10 luglio, alle 18:00, spazio alla scoperta del centro storico con una visita guidata di due ore dedicata al legame tra Cuneo e San Francesco d’Assisi. L’iniziativa è a cura di Conitours; prenotazione obbligatoria al numero 0171 696206 o all’indirizzo info@cuneoalps.it.

Alle 21:30 la scena si sposterà in piazza Galimberti, dove arriverà l’energia del Sunshine Gospel Choir, diretto da Alex Negro e vincitore a Londra del concorso How Sweet The Sound come miglior coro d’Europa.

Sabato 11 luglio sarà il giorno dell’Infiorata. Fin dal mattino, volontari e cittadini daranno vita a mosaici di petali in Contrada Mondovì e lungo via Roma, insieme al Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine, a Cuneo Illuminata e alla Confraternita di Santa Maria del Suffragio e San Filippo Neri di Sassello. Un lavoro collettivo che accompagnerà il passaggio della statua della Madonna del Carmine durante la Solenne Processione. La partecipazione è aperta a tutti.

Nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30 in via Roma, la musica sarà affidata agli studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo: il Trio Fiati con Sara Facchinetti al flauto, Vincenzo Sciacchitano al clarinetto ed Elisa Blangini al fagotto, e il Duo Flauti formato da Marcella Mellano e Cecilia Martini.

Sempre sabato, il Museo Diocesano San Sebastiano, in Contrada Mondovì, ospiterà la mostra fotografica “Racconto visivo sulla Madonna del Carmine”, curata dal Cafè Fotografico. Nel pomeriggio è in programma anche una visita guidata alla scoperta dell’architettura Liberty della città, con partenza alle 16:00, durata di due ore e prenotazione obbligatoria.

Domenica 12 luglio il programma si chiuderà con un percorso mattutino tra tombe e monumenti Liberty del Cimitero Urbano: partenza alle 10:00, durata di un’ora, prenotazione obbligatoria.

Accanto agli appuntamenti cittadini, Conitours proporrà anche pellegrinaggi guidati di un giorno verso alcuni Santuari del Cuneese, tra cui la Certosa di Pesio, l’Abbazia di Staffarda, Sant’Anna di Vinadio e Castelmagno, con partenza in pullman da Cuneo.

Cinzia Daniele, Presidente di Conitours, ha messo in evidenza il lavoro di squadra con il Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine e con il Comitato Cuneo Illuminata: visite guidate, tour e servizi di accoglienza saranno infatti parte integrante dell’esperienza pensata per chi arriverà in città durante la settimana di festa.

La presentazione in Comune ha visto anche la partecipazione dell’Assessora Paola Olivero, del Presidente di Confcommercio Roberto Ricchiardi, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo Colonnello Andrea Alba, della rappresentante di Promocuneo Virginia Ghibaudo e della rappresentante di ATL del Cuneese Daniela Bianco: una presenza ampia che conferma il carattere corale della manifestazione. La sindaca ha inoltre anche ringraziato Confartigianato per il prezioso sostegno alla manifestazione.