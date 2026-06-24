“Non solo a piedi ma anche in bici”: nasce il gruppo Bra-dipi Cycling Club

È nata una nuova iniziativa all’insegna dello sport, dell’amicizia e della voglia di stare insieme: si chiama “Bra-dipi Cycling Club” ed è il nuovo gruppo nato nell’ambito di “Non solo a piedi ma anche in bici”, pensato per riunire appassionati delle due ruote e per condividere qualche ora all’aria aperta, pedalando in compagnia.

Il primo appuntamento ha già riscosso un grande successo: oltre 30 ciclisti hanno partecipato a una piacevole uscita lungo le strade del Roero, attraversando paesaggi suggestivi, colline e percorsi immersi nella natura. Un’occasione non solo per fare movimento, ma anche per conoscersi, fare gruppo e vivere il territorio in modo sano e divertente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la passione per la bicicletta come momento di benessere, socialità e condivisione. Non si tratta di una competizione, ma di un modo semplice e spontaneo per stare insieme, valorizzando il piacere dello sport praticato in compagnia.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno visto nel primo incontro una partecipazione superiore alle aspettative. «Ci saranno altre uscite», spiega uno degli organizzatori, sottolineando la volontà di dare continuità al progetto e di coinvolgere sempre più persone nelle prossime pedalate.

Il gruppo Bra-dipi Cycling Club vuole essere aperto a tutti coloro che amano la bicicletta e desiderano condividere il tempo libero in modo attivo, senza spirito agonistico ma con tanta voglia di partecipare. Le prossime iniziative saranno comunicate nei prossimi giorni e rappresenteranno nuove occasioni per scoprire il territorio, fare sport e trascorrere momenti piacevoli insieme.

Con “Non solo a piedi ma anche in bici”, dunque, prende forma un progetto che unisce movimento, amicizia e amore per il territorio, confermando quanto lo sport possa diventare un prezioso strumento di aggregazione.

Per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e sulle iniziative del gruppo, è possibile seguire la pagina Instagram @bradipi.cycling.club