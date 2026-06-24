Volontari a Dronero per divulgare il buon senso: “In una società conflittuale, se ne sente il bisogno”

Li si riconosce dalla maglia verde chiaro, dalla sacca e dal cappellino con stampato un logo circolare che raffigura una strada diretta verso il sole, tra le colline: sono i volontari de "La Via della Felicità". Il gruppo cuneese è tra i più attivi in Italia.

Nei giorni scorso hanno ritagliato un po’ del loro tempo per consegnare alla cittadinanza di Dronero la “guida al buon senso per una vita migliore”, un codice morale scritto da L. Ron Hubbard tradotto in oltre 110 lingue e distribuito in tutto il mondo.

“Oggi, piuttosto che fare una distribuzione tipo volantinaggio abbiamo preferito soffermarci a dialogare un po’ di più – spiega Claudio Balestra, coordinatore dell’iniziativa per la provincia granda – In generale, appena superata la comprensibile diffidenza, c’è interesse e il libricino viene recepito di buon grado.” È stato lasciato in omaggio ai passanti presso il mercato, a diversi esercizi commerciali agli ambulanti. Così sono state raggiunte oltre centosessanta persone.

Si sente davvero bisogno di una guida per vivere meglio?

“A vedere e sentire come vanno le cose sia nelle nostre vicinanze, sia nel mondo, direi proprio di sì – conclude Balestra – A volte ci dimentichiamo che siamo tutti nella stessa barca e si farebbe meglio e collaborare. Questo libretto, con parole semplici e dirette, ci ricorda come fare, indipendentemente dalla propria provenienza, idea politica, credo religioso. Lo si può applicare e vivere una vita più serena e costruttiva con gli altri.”

Per conoscere le prossime iniziative, avere informazioni o contattare il gruppo si po’ usare la pagina Facebook cercando "La Via della Felicità Cuneo".





