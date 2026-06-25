ASL CN1, approvata la relazione sulla Performance 2025

L’azienda sanitaria CN1 ha approvato e adottato la relazione sulla Performance relativa al 2025, atto che conclude il ciclo di gestione dell’anno appena trascorso. Il documento consente di verificare, a consuntivo, il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi fissati nei programmi aziendali.

La relazione prende in esame gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione e nel successivo aggiornamento del Piano della Performance. Rappresenta inoltre un momento di analisi interna, utile a rileggere i risultati conseguiti in un’ottica di miglioramento e innovazione.

Nel documento vengono richiamate anche alcune caratteristiche generali del contesto e gli elementi distintivi dell’azienda, con particolare attenzione alle strutture organizzative, al personale in servizio e agli indicatori economico-finanziari.

La relazione, insieme al documento di validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’ASL CN1 al seguente link: Relazione sulla Performance ASL CN1.