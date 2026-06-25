Mondovì: l’amministrazione comunale candida la riqualificazione dello stadio “Piero Gasco” al bando “Sport e Periferie 2026”

Sono scadute alle 12 di oggi, giovedì 25 giugno, i termini ufficiali per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sull’Avviso “Sport e Periferie 2026” promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e volto a promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e a favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

Un’importante occasione di finanziamento, dunque, per realizzare manutenzioni straordinarie agli impianti, interventi di messa in sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento o miglioramento sismico. Un’opportunità contributiva alla quale ha deciso di prendere parte anche il Comune di Mondovì proponendo, al suddetto Avviso, la riqualificazione dello stadio “Piero Gasco” di via del Risorgimento.

In particolare, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi e candidato a “Sport e Periferie 2026” prevede adeguamenti normativi e di sicurezza a livello di impiantistica elettrica e ausiliaria (illuminazione di emergenza, sistemazione delle vie di esodo e di accesso), nonché interventi di ammodernamento dell’impianto termico degli spogliatoi (con l’impermeabilizzazione del relativo fabbricato) e di rifacimento delle gradonate della tribuna spettatori. Una progettualità che dovrebbe comportare una spesa complessiva pari a 1.280.000,00 euro, di cui 280.000,00 euro di risorse comunali.

«A testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione comunale rivolge verso l’impiantistica sportiva - il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessore alo Sport Alessandro Terreno - abbiamo deciso di candidare all’Avviso “Sport e Periferie 2026” un progetto di adeguamento normativo e di messa in sicurezza dello stadio “Piero Gasco”, consapevoli dell’attuale ammaloramento strutturale, ma consci altresì della storicità e della centralità che il luogo rappresenta per il calcio giovanile, dilettantistico e agonistico. Considerate la caratura nazionale del bando e le caratteristiche specifiche dello stesso, volte a favorire i Comuni con situazioni di disagio e di marginalizzazione sociale fortunatamente non così tangibili nella nostra città, non sarà facile accedere al finanziamento, ma la volontà è comunque quella di continuare a ricercare fondi presso gli enti e le istituzioni sovralocali affinché il “Piero Gasco” torni presto a rappresentare un fiore all’occhiello per la città e per l’intero territorio. Una nuova tappa del percorso di valorizzazione degli impianti sportivi comunali, dopo gli interventi e le progettualità legate al campo di atletica in località Beila, al campo da baseball in località Passionisti e ai campi ex-Valeo».