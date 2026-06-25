Nuova fermata del bus a Valdieri: recepite le segnalazioni dei cittadini

L’amministrazione comunale di Valdieri informa la cittadinanza di aver formalmente intrapreso le procedure per l'istituzione di una nuova fermata del servizio di bus di linea (sia per la corsa di andata che per quella di ritorno) in Corso Dante Livio Bianco, all’altezza del civico n. 27.

L'intervento nasce dalla precisa volontà della giunta guidata dal sindaco Guido Giordana di accogliere e fare proprie le legittime segnalazioni e richieste pervenute da parte dei residenti e dei numerosi turisti che frequentano il nostro territorio.

La nuova fermata si propone l'obiettivo fondamentale di agevolare gli spostamenti quotidiani dei concittadini – con particolare riguardo alle persone anziane – e di garantire un accesso protetto e comodo ai servizi di trasporto pubblico locale.

In data 16 giugno 2026, l'amministrazione ha inviato una richiesta formale ai soggetti gestori competenti, nello specifico al Consorzio Granda Bus e all'Agenzia della Mobilità Piemontese, sollecitando la tempestiva attivazione della fermata. Ad oggi, con il posizionamento della cartellonistica specifica, la nuova fermata del bus di linea è attiva.

A questo proposito, il sindaco Guido Giordana ha voluto esprimere un ringraziamento particolare per l'efficienza dell'operazione: "Desidero ringraziare sentitamente il Consorzio Granda Bus e l'Agenzia della Mobilità Piemontese per la straordinaria tempestività e la grande collaborazione dimostrate. Grazie alla loro prontezza d'azione siamo riusciti a dare una risposta immediata e concreta a un'esigenza reale del territorio, garantendo da subito maggiore comfort e sicurezza sia ai nostri concittadini che ai turisti."