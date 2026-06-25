Saluzzo, da un paio di giorni vari blackout elettrici interessano diverse zone della città

L'elevata domanda e le alte temperature che stanno mettendo sotto pressione le reti elettriche un po’ in tutta Italia, non risparmiano il Cuneese, causando blackout in vari centri.

Da circa 48 ore sono numerosi gli inconvenienti verificatisi a Saluzzo per risolvere i quali gli addetti dell’Enel non attendono a rispondere alle richieste d’intervento.

Diversi i blackout con interruzione di energia elettrica che, in taluni casi, è durata anche oltre la mezz’ora.

Oltre all’utenza privata, i disagi maggiori li hanno riscontrati le attività commerciali che necessitano di impianti di refrigerazione continua.

Un problema verosimilmente causato da un uso intensivo di condizionatori e ad una rete probabilmente non adeguata alle nuove esigenze, che il caldo torrido di questi giorni ha messo in evidenza.

Le città più colpite – così riferiscono le agenzie di stampa - sono state Napoli e Torino, ma anche l'hinterland milanese è stato interessato, a partire da Sesto San Giovanni e Pavia.

Nel capoluogo piemontese, il sindaco Stefano Lo Russo ha emanato un'ordinanza in cui si richiede che la società Ireti spa, responsabile della distribuzione dell'energia elettrica nel Comune, "provveda con immediatezza alla revisione e all’adeguamento dei propri piani, procedure e modelli organizzativi di gestione delle emergenze, al fine di garantire la massima tempestività nell’individuazione e risoluzione dei guasti e il più rapido ripristino possibile del servizio di erogazione dell’energia elettrica".

A Saluzzo il sindaco Franco Demaria non ha ancora ritenuto di adottare iniziative al riguardo né emesso comunicati al riguardo.

Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno, sembra che la situazione stia lentamente tornando alla normalità.