Calcio piemontese: quale futuro per le squadre della provincia dopo la fine della stagione?

Le due squadre del capoluogo catalizzano le attenzioni con la loro grande storia e un presente un po' annebbiato dalle ultime stagioni di certo non esaltanti. Da anni però la provincia riesce ad ergersi protagonista e Cuneo si è imposta come una delle migliori realtà della regione.

Nella prossima stagione il cuneese non avrà una squadra tra i professionisti, ma tante sono le squadre che progettano un’annata di livello. Il Bra ha annunciato che non presenterà la documentazione per il ripescaggio in Serie C, campionato in cui fino al mese scorso ha lottato per la salvezza, ma questo non significa che non sia ambizioso. La retrocessione è arrivata solo al playout con la doppia sconfitta con la Torres, segnale evidente di come il professionismo non sia ad un livello inarrivabile, anzi.

Serie D, Bra e Saluzzo al via

Ci riproverà il Bra? Difficile a dirsi ora perché la Serie D è complicata e il rischio è quello di trovarsi nello stesso girone dell'Alessandria. Nel frattempo un ciclo è finito e nei giorni scorsi hanno detto addio sia il tecnico Nisticò, artefice della storica promozione in C di due anni fa, sia il direttore sportivo Menicucci. Per la panchina in pole ci sarebbe Daidola, ma non è escluso qualche colpo di scena. Tornare in Serie C non sarà semplice, ma la speranza c'è e potrebbe essere sfruttata anche da chi vuole divertirsi giocando sulla propria squadra del cuore. Esista infatti la possibilità di usare il codice codice bonus Bet365 per chi volesse divertirsi seguendo il Bra durante la stagione.

Con ogni probabilità nello stesso girone ci sarà il Saluzzo, ormai presenza fissa in Serie D e reduce da una stagione sulle montagne russe. Una buona partenza è stata interrotta dalla crisi di gennaio, la squadra è riuscita ad uscirne brillantemente ma nel finale è crollata di nuovo, accontentandosi di una salvezza molto tranquilla. Anche in questo caso si ripartirà da un nuovo allenatore, la società ha annunciato l'addio a Cacciatore e due sono i nomi per la sostituzione: Antonino Asta e Riccardo Boschetto. A loro il compito di cercare di arrivare più in alto possibile nel quarto anno di fila in Serie D della società.

Cuneo Olmo e Fossano ancora protagoniste in Eccellenza?

Scendendo di un gradino nella scala del calcio dilettantistico e passando all'Eccellenza sono due le squadre che sperano di poter avere un'annata di alto livello. Il Fossano, dopo qualche anno in Serie D, ha dimostrato nell'ultima stagione di poter tornare nel massimo campionato dilettantistico. La sua più grande sfortuna è stata quella di trovarsi nel girone l'Alessandria che è volata via, come da pronostico, e si è presa la promozione diretta.

Questa volta però i grigi non ci saranno e il Fossano, eliminato ai playoff nazionali dalla Solbiatese non più di qualche settimana fa, punta il bersaglio grosso. A contendergli la prima piazza potrebbe essere il Cuneo Olmo, terzo nel 2025-2026. Le due squadre si sono affrontate nella finale playoff regionale dando vita ad un grande spettacolo con un 2-2 pirotecnico e una lotta fino ai supplementari che ha premiato il Fossano solo grazie alla migliore classifica.

Le due formazioni del cuneese partono favorite, ma attenzione perché ci sono altre compagini che proveranno ad inserirsi e arrivano sempre dal cuneese. Albese e Centallo, infatti, ripartono dal quarto e quinto posto appena conquistato e sperano, magari con il mercato, di colmare il gap con le due favorite.















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