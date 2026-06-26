Monteu Roero, visite al castello e degustazioni con il Mercato della Terra

Prosegue la collaborazione tra l’associazione culturale Bel Monteu e il gruppo Slow Food Travel Roero, nell’ambito del Mercato della Terra, appuntamento dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio.
Domenica 5 luglio, dalle 9 alle 13.30, in concomitanza con il mercato mensile, il castello di Monteu Roero aprirà le proprie porte al pubblico con visite guidate e un’iniziativa speciale realizzata anche grazie al contributo delle Distillerie Berta di Mombaruzzo.
Il programma prevede l’evento “Visite al castello di Monteu Roero con degustazione dei prodotti delle Distillerie Berta”, che offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire il maniero e, al tempo stesso, assaporare una selezione di prodotti pregiati dell’azienda proprietaria della struttura. Sono inoltre previste sorprese dedicate ai più piccoli.
Nel corso della mattinata, il Mercato della Terra sarà animato anche dalle proposte dei produttori locali, con ulteriori novità pensate per valorizzare le peculiarità del territorio. L’appuntamento del 5 luglio sarà anche l’ultimo prima della pausa estiva: il mercato tornerà infatti domenica 6 settembre con nuove iniziative in fase di definizione.
Le visite al castello saranno possibili dalle 9 alle 11.30 (ultima partenza). È consigliata la prenotazione contattando il numero 333.7678652 oppure scrivendo all’indirizzo email belmonteu@libero.it.