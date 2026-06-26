Alba, riapre il primo tratto di via Accademia: avanti con la riqualificazione del centro storico

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di riqualificazione di via Accademia ad Alba. È stato completato il primo tratto compreso tra via Teobaldo Calissano e piazza Giovanni Falcone, che da venerdì 26 giugno sera è stato riaperto al traffico veicolare e pedonale per i residenti, consentendo nuovamente l’accesso ai cortili delle abitazioni.

Il cantiere prosegue ora con la fase 2, che interessa piazzetta Paolo Borsellino, dove sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido e dove, temporaneamente, non è consentita la sosta. In questa fase via Accademia resta comunque accessibile da via Calissano con uscita su via Paruzza.

Restano in vigore alcune modifiche alla viabilità: è ancora invertito il senso unico in via General Govone e per raggiungere piazza Vittorio Veneto e via Calissano è necessario transitare da via Acqui e piazza Miroglio. L’asilo nido e la scuola dell’infanzia “Città di Alba” sono raggiungibili a piedi da vicolo Provvidenza, mentre per la sosta si consiglia l’utilizzo di piazza Vittorio Veneto o del parcheggio del Convitto.

La fase 3 riguarderà invece il tratto tra piazza Giovanni Falcone e via Paruzza, con una durata stimata di circa tre settimane.

"La riapertura del primo tratto di via Accademia rappresenta un passo concreto nel percorso di riqualificazione del centro storico – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio –. Si tratta di un intervento che punta a rendere più sicuri, funzionali e curati gli spazi pubblici, valorizzando una delle aree più frequentate della città. Siamo consapevoli dei disagi per residenti e attività, ma si tratta di opere necessarie per migliorare la qualità urbana".

L’intervento rientra in un più ampio progetto di rifacimento delle pavimentazioni del centro storico, avviato a novembre con il primo lotto in via Acqui. Il secondo lotto, partito il 3 giugno, comprende via Accademia, piazzetta Borsellino, via Paruzza, via Pierino Belli e altri tratti cittadini.

I lavori prevedono la rimozione della pavimentazione esistente, la realizzazione di un nuovo sottofondo, la posa di cubetti in porfido, la sistemazione dei percorsi pedonali in pietra di Luserna, oltre all’installazione di nuovi chiusini e di un cavidotto per futuri impianti.

L’investimento complessivo ammonta a 1 milione e 550 mila euro, finanziati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



