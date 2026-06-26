Dodici studenti a fianco dei professionisti di Isiline per due settimane a Saluzzo

Si sono concluse nel mese di giugno le settimane di formazione che Isiline srl ha offerto a dodici ragazzi dell’ISS Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, nell’ambito dei FSL – Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO e alternanza scuola-lavoro). L’azienda saluzzese, fortemente radicata sul territorio e punto di riferimento nella costruzione di reti in fibra ottica e nei servizi di connettività all’avanguardia, ha aperto anche quest’anno le porte ai giovani studenti proponendo, per l’edizione 2026, un percorso non solo teorico, ma realmente propedeutico all’ingresso nel mercato del lavoro post-diploma. Gli studenti hanno infatti potuto affiancare i professionisti dei diversi reparti aziendali, alternando momenti di formazione in aula ad attività pratiche e sperimentando da vicino le dinamiche di un’azienda del settore tecnologico.

Nel corso delle due settimane, gli studenti hanno approfondito temi di grande attualità e strettamente connessi alle competenze richieste dal mercato del lavoro: dalla cybersecurity e sicurezza dei dati alla configurazione di router e apparati di rete, fino ai principi del marketing, alle strategie di promozione dei servizi e alle attività di customer care, comprendendo l’importanza della gestione delle relazioni con i clienti e della risoluzione delle problematiche quotidiane.

“Crediamo che il modo migliore per raccontare il nostro lavoro sia farlo vivere in prima persona – spiega Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline -. Per questo abbiamo scelto di proporre l’esperienza del percorso di FLS come un’esperienza immersiva, permettendo agli studenti di affiancare i nostri colleghi e di confrontarsi con attività reali, dai laboratori agli uffici. Non volevamo semplicemente mostrare cosa facciamo, ma coinvolgerli nel metodo con cui affrontiamo ogni giorno sfide, progetti e innovazione. La Formazione Scuola Lavoro rappresenta un’opportunità preziosa perché costruisce un ponte concreto tra scuola e impresa e, come azienda, sentiamo la responsabilità di contribuire a questo percorso, condividendo conoscenze, esperienze e la cultura del lavoro di squadra che caratterizza Isiline”.

“Siamo lieti di rinnovare una collaborazione che negli anni ha dato ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi con una realtà produttiva fortemente orientata all’innovazione – dichiara Danilo Guerra, dirigente scolastico di IIS Denina Pellico Rivoira -. Questo percorso formativo è progettato attorno a moduli specifici coerenti con gli indirizzi di studio dei nostri ragazzi e sa offrire un’esperienza concreta, capace di accompagnarli verso il mondo del lavoro. L’obiettivo è pienamente in linea con il percorso scolastico: da un lato consentire agli studenti di comprendere cosa si cela dietro tecnologie e servizi che utilizziamo ogni giorno, come una connessione internet stabile ed efficiente; dall’altro far conoscere dall’interno il funzionamento di un’azienda, le sue dinamiche organizzative e le competenze richieste ai professionisti del settore. Esperienze di questo tipo permettono agli studenti di consolidare quanto appreso in aula, sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie capacità e affrontare con strumenti più solidi le future scelte formative e professionali”.