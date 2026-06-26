Vottignasco, successo per la prima Scuola Estiva alla primaria

Si è conclusa venerdì 26 giugno la prima esperienza di Scuola Estiva alla scuola primaria di Vottignasco, un progetto durato due settimane e nato nell’ambito del Patto Educativo Partecipato di Comunità dell’Istituto Comprensivo “Isoardo – Vanzetti”, fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa ha visto una significativa partecipazione delle realtà associative del territorio, che si sono alternate nelle prime ore della mattinata proponendo attività educative, sportive e ricreative, mentre la parte finale delle giornate è stata affidata alle insegnanti coinvolte nel progetto.

Tra i protagonisti, l’ASD Vottignasco e la Società Bocciofila con attività di promozione sportiva, la Polizia Locale con una lezione di educazione stradale, il gruppo Arci Pesca Fisa Piemonte Cuneo con un approfondimento ittico-ambientale, l’associazione Vottignasco Solidarietà con laboratori creativi e socio-educativi, oltre alla Pro Loco di Vottignasco e alla Pro Tetti Falchi che hanno proposto giochi e attività della tradizione.

Particolarmente apprezzata la giornata del 23 giugno dedicata al progetto “+Api: Oasi fiorite per la biodiversità”, durante la quale gli apicoltori Marina e Cristiano dell’azienda Abejo D’Or hanno illustrato ai bambini il mondo delle api attraverso arnie didattiche, spiegando il funzionamento e l’importanza dell’alveare.

Il progetto “+Api”, promosso da Filiera Futura, punta a diffondere la cultura della biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite e il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Il Comune di Vottignasco aderisce all’iniziativa per il quarto anno, con la realizzazione di un’oasi lungo il Sentiero sul Maira grazie al contributo della Fondazione CRC e al supporto della Fondazione Agrion.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, la promozione della sostenibilità ambientale, la sensibilizzazione sui temi ecologici, la valorizzazione del ruolo di agricoltori e apicoltori e la creazione di spazi inclusivi e formativi per giovani e comunità.

Al termine dell’esperienza, l’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le associazioni coinvolte per la collaborazione e l’entusiasmo dimostrati, elementi che hanno contribuito al successo dell’iniziativa e al gradimento da parte dei bambini partecipanti.