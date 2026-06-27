 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 27 giugno 2026, 17:54

Sterpaglie in fiamme a Neive: due uomini in ospedale per accertamenti

In via Tanaro 51, poco distante dal ponte, le fiamme si sono propagate tra la vegetazione. I due custodi del campo hanno provato a spegnere l'incendio prima dell'arrivo dei soccorsi

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Un incendio di sterpaglie nelle campagne di Neive ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio odierno (allarme giunto in centrale alle 14.15).

In via Tanaro 51, poco distante dal ponte, le fiamme si sono propagate tra la vegetazione. I due custodi del campo hanno provato a spegnere l'incendio prima dell'arrivo dei soccorsi, accusando sintomi come tosse acuta e arrossamento degli occhi, motivo per cui sono stati precauzionalmente accompagnati in ospedale.

Sul posto la squadra di Alba, coadiuvata da quattro unità AIB.

Da capire l'origine del rogo.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium