domenica 28 giugno
Immagine di repertorio
Resta schiacciato sotto il trattore mentre lavora nei campi: grave un uomo a Montaldo Roero
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 28 giugno 2026, 11:03

Due donne investite sulle strisce ad Alba: una è grave, trasportata in ospedale con l'elisoccorso

L'incidente questa mattina in corso Langhe. Alla guida dell'auto un uomo di 78 anni. Ferite una donna di 80 anni e una di 90. Traffico deviato per circa 45 minuti

Due donne investite sulle strisce ad Alba: una è grave, trasportata in ospedale con l'elisoccorso

Grave incidente nella mattinata di oggi, 28 giugno, in corso Langhe ad Alba, dove due donne che stavano attraversando la strada sono state investite da un'auto.

L'allarme è scattato intorno alle 8.40. Secondo le prime informazioni, alla guida dell'auto vi era un uomo di 78 anni. Le persone investite sono due donne di 80 e 90 anni. Una delle due è apparsa in condizioni critiche, priva di coscienza all'arrivo dei soccorritori, mentre l'altra era cosciente e orientata.

Sul posto sono intervenute la pattuglia della Polizia locale di Alba e due equipaggi del 118 con altrettante ambulanze. Per la donna in condizioni più gravi è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasportata all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo insieme all'altra. 

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Alba, che hanno effettuato un sopralluogo, senza dover procedere ad alcuna operazione.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia locale, il traffico è stato deviato sui controviali per circa tre quarti d'ora, senza particolari disagi anche grazie alla scarsa presenza di mezzi pesanti.

Sara Aschero

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium