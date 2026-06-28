Due donne investite sulle strisce ad Alba: una è grave, trasportata in ospedale con l'elisoccorso

Grave incidente nella mattinata di oggi, 28 giugno, in corso Langhe ad Alba, dove due donne che stavano attraversando la strada sono state investite da un'auto.

L'allarme è scattato intorno alle 8.40. Secondo le prime informazioni, alla guida dell'auto vi era un uomo di 78 anni. Le persone investite sono due donne di 80 e 90 anni. Una delle due è apparsa in condizioni critiche, priva di coscienza all'arrivo dei soccorritori, mentre l'altra era cosciente e orientata.

Sul posto sono intervenute la pattuglia della Polizia locale di Alba e due equipaggi del 118 con altrettante ambulanze. Per la donna in condizioni più gravi è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasportata all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo insieme all'altra.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Alba, che hanno effettuato un sopralluogo, senza dover procedere ad alcuna operazione.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia locale, il traffico è stato deviato sui controviali per circa tre quarti d'ora, senza particolari disagi anche grazie alla scarsa presenza di mezzi pesanti.