Tre incidenti stradali in meno di mezz'ora nella notte tra Cuneo, Caraglio e Neive

Tre gli incidenti sulle strade della Granda nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno dopo la mezzanotte, tra le 00.15 e le 00.30, a Caraglio, Neive e Cuneo.

Il primo intervento è scattato alle 00.15 nella zona del Palazzasso, lungo la strada provinciale che collega Caraglio a Busca, dove un'auto è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra dei volontari di Dronero per la messa in sicurezza del mezzo e i carabinieri per i rilievi. All'arrivo dei soccorritori gli occupanti erano già fuori dal veicolo e affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Pochi minuti dopo, alle 00.20, un secondo incidente si è verificato a Neive, con il coinvolgimento di due auto. Tra i mezzi incidentati vi era anche un'auto alimentata a gas, che ha richiesto particolari operazioni di messa in sicurezza da parte della squadra dei vigili del fuoco di Alba. Gli occupanti rimasti feriti erano già assistiti dal personale del 118 e sono stati successivamente trasportati in ospedale. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

L'ultimo intervento della notte è avvenuto intorno alle 00.30 a Cuneo, in corso De Gasperi, all'altezza del centro di San Rocco Castagnaretta, dove si è verificato uno scontro frontale tra due auto. La squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area, consentendo il ripristino della viabilità. Nessuna persona è rimasta incastrata nelle lamiere. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e il personale del 118, che ha preso in carico i feriti.

La dinamica dei tre incidenti è al vaglio delle forze dell'ordine.