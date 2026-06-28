A Saluzzo la rassegna "Storie Destate" continua con "Gabie"

Prosegue la rassegna estiva "Storie Destate", la kermesse teatrale curata dal Teatro del Marchesato che ogni anno anima il suggestivo cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, in via Volta 35, con il patrocinio del Comune di Saluzzo. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 4 luglio alle ore 21.30 con lo spettacolo "Gabie", portato in scena dalla compagnia Orora in Scena di Bra.

Il titolo è già un piccolo enigma linguistico: in piemontese gabie significa "matte", ma il richiamo fonetico alle "gabbie" è tutt'altro che casuale. Perché di gabbie si tratta — quelle invisibili che percepiamo come esterne, ma che spesso siamo noi stessi a costruirci dentro. Due donne si ritrovano sui propri balconi adiacenti, intrappolate in quello spazio angusto da paure, delusioni e legami che fanno male. Eppure, proprio raccontandosi le rispettive vite sgangherate, le due amiche troveranno il modo di salvarsi a vicenda e di aprire, finalmente, la porta della gabbia.

"Lo spettacolo è un viaggio di un'ora tra sogni e fragilità", spiegano gli autori, "dove la risata non è mai evasione, ma uno strumento per toccare corde profonde."

Ciò che rende "Gabie" uno spettacolo fuori dagli schemi è la sua genesi: un testo inedito scritto a sei mani, da Eloisa Giacosa e Stefania Giubergia — le due attrici in scena — e da Iacopo Zorniotti, che ne ha curato anche la regia. Non semplice recitazione, ma una vera e propria sperimentazione psico-emozionale tra palco e platea, in cui le interpreti hanno attinto ai propri spazi interni per dare vita a due personaggi che si scontrano, si specchiano e alla fine si ritrovano.



Per informazioni e prenotazioni: 333 697 9063 (chiamata o WhatsApp). In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all'interno del Teatro del Marchesato fino a esaurimento posti.