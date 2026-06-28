L'estate entra nel vivo con gli spettacoli della Fondazione Fossano Musica all’Auditorium Calvino Paglieri

Sono ufficialmente entrati nel vivo gli appuntamenti estivi della stagione della musica di qualità (dal jazz, al pop, passando alla musica classica) della Fondazione Fossano Musica (FFM), un tempo Istituto Baravalle.

La realtà è attualmente presieduta da Antonio Miglio, che ha colto a più riprese l’occasione per rivolgere i propri ringraziamenti: “Al Comune di Fossano, alle Fondazioni CRF e CRC e alla la Regione Piemonte – che ha stanziato 50mila euro- per tutte le loro sinergie e per mettere in risalto le nostre iniziative culturali. Sottolineo inoltre che il direttore Gianpiero Brignone è la vera anima della Fondazione Fossano Musica, che è fortemente attiva con una quarantina di concerti all’anno, più un’ottantina di saggi degli studenti, per un totale complessivo di 130-140 spettacoli: un nostro vero vanto, senza dimenticare i vari laboratori vocali e masterclass effettuati dagli allievi con professionisti durante l’anno”.

L’attività artistica della FFM propone festival ed eventi nazionali ed internazionali, coinvolgendo 1.500 studenti ripartiti fra Fossano, la scuola civica di Bra (con 250 allievi) e ora anche Bene Vagienna (40).

GLI APPUNTAMENTI ESTIVI 2026 DELLA FFM (TUTTI IN PROGRAMMA ALL’AUDITORIUM CALVINO -PAGLIERI ALLE 21)

MARTEDI' 30 GIUGNO “CINEMATIC NIGHT”: OMAGGIO SINFONICO AD HANS ZIMMER

La Fondazione Fossano Musica presenta Cinematic Night, un evento straordinario dedicato alla musica di Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della nostra epoca. Le sue musiche hanno dato voce a capolavori cinematografici come Il Gladiatore, Inception, Interstellar, Il Re Leone, Pirati dei Caraibi e molti altri.

SABATO 11 LUGLIO IL “GALA’ LIRICO – NORMA FANTINI OPERA CONTEST”

L’appuntamento, diretto dal maestro Aldo Salvagno, vedrà nel momento culminante l’esibizione dei vincitori di musica lirica del Norma Fantini Opera Contest, accompagnati dall’orchestra classica della scuola. Vi prenderanno parte anche i cantanti che hanno preso parte al contest del 2025 e alla produzione de La Bohème.

VENERDI' 24 E SABATO 25 LUGLIO “VOCALMENTE A CAPPELLA FESTIVAL”

Si tratta di un festival internazionale e a cappella con i fossanesi VoXes e Fool Moon per la prima sera, per la seconda, invece, gli Oblivion.

JAZZ SUMMER FEST: MERCOLEDì 29 E GIOVEDì 30 LUGLIO

Mercoledì 29 luglio in scena il “Faculty recital”, uno degli appuntamenti fissi dell’estate musicale, con protagonisti i docenti del Festival, professionisti capaci di esprimere personalità e percorsi artistici differenti.

Giovedì 30, spazio invece al gruppo di musica Swing 13 Floors Trio.

VENERDI' 28 AGOSTO THE MUSICALS “LO SPETTACOLO DEGLI SPETTACOLI”

Il 28 agosto i ragazzi che hanno frequentato il campus estivo FFM si esibiranno con entusiasmo in un lavoro orchestrale e di condivisione musicale

L’ESTATE RAGAZZI FFM “LA MAGIA DELLA MUSICA”

'Estate ragazzi Ffm - “La Magia della Musica”, con attività musicali per i giovani. Ultime sessioni per parteciparvi: dal 29 giugno al 3 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre. Per informazioni fondazionefossanomusica.it