Formazione pratica, tecnologia e contatto diretto con le aziende. Scopri le qualifiche di AFP Dronero dedicate ai settori elettrico e meccanico per chi vuole ripensare il proprio percorso di studi

Ogni ragazzo ha un talento diverso. C'è chi impara osservando, chi sperimentando, chi ha bisogno di vedere concretamente il risultato del proprio lavoro. Per questo motivo la scelta della scuola superiore non dovrebbe essere vissuta come una corsa verso un'unica direzione, ma come l'occasione per trovare il percorso più adatto alle proprie inclinazioni.

La scelta compiuta dopo la terza media non deve essere vissuta come irreversibile. Può capitare di accorgersi che il percorso intrapreso non corrisponde alle proprie aspettative o ai propri interessi. In questi casi, AFP Dronero rappresenta una concreta opportunità di ri-orientamento, offrendo la possibilità di costruire un nuovo progetto formativo attraverso percorsi altamente pratici e professionalizzanti nei settori della meccanica e dell'elettrico, ambiti in cui le aziende del territorio continuano a cercare figure qualificate.

AFP Dronero propone due qualifiche professionali triennali che guardano al futuro dell'industria e della tecnologia: Operatore meccanico – Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione e Operatore elettrico – Installazione di impianti civili, del terziario e di automazione industriale.

Due percorsi diversi, accomunati da un elemento fondamentale: la possibilità di imparare facendo.

Nei laboratori gli studenti lavorano con software di progettazione, macchine a controllo numerico, sistemi di automazione, robot industriali e tecnologie sempre più diffuse nelle aziende del territorio. La formazione pratica si affianca alle materie tradizionali, permettendo ai ragazzi di acquisire competenze tecniche concrete e immediatamente spendibili.

Un altro punto di forza è il legame con il mondo del lavoro. Attraverso l'alternanza formativa, gli studenti hanno la possibilità di entrare in contatto con le imprese già durante il percorso scolastico, conoscendo da vicino professioni e realtà produttive che potrebbero rappresentare il loro futuro.

La qualifica professionale non rappresenta un punto di arrivo, ma un primo traguardo. Al termine del percorso triennale, infatti, gli allievi possono scegliere di proseguire gli studi accedendo al diploma professionale per Tecnico dell'automazione industriale.

In un momento storico in cui le aziende cercano figure tecniche sempre più specializzate, AFP Dronero offre ai giovani un'opportunità concreta per trasformare le proprie passioni in competenze e le competenze in futuro.

I corsi sono gratuiti, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Regionali, Statali e dal FSE+2021/2027.

Info e contatti

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0171/918027

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