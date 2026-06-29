 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 29 giugno 2026, 15:18

Cautela sulla tangenziale di Asti a causa di uno pneumatico sulla carreggiata

Il grosso copertone blocca parzialmente la carreggiata nel tratto compreso tra corso Alessandria e Boana

È opportuno prestare massima cautela sul tratto di tangenziale di Asti tra gli svincoli di corso Alessandria e Boana, pertanto in direzione Isola d'Asti, poiché sulla carreggiata è presente un grosso pneumatico, presumibilmente da autoarticolato. Più nello specifico, si trova in un tratto rettilineo appena prima dello svincolo per Boana, a poche decine di metri dal rilevatore di velocità. Anas, concessionaria della tratta, è stata avvisata della presenza dell'oggetto e si attiverà per rimuoverlo.



Segnaliamo, infine, che la realizzazione delle immagini presenti in questo articolo non ha comportato alcuna distrazione per la persona al volante, poiché sono state registrate da una dashcam installata sull'auto.

G.M.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium