Cautela sulla tangenziale di Asti a causa di uno pneumatico sulla carreggiata

È opportuno prestare massima cautela sul tratto di tangenziale di Asti tra gli svincoli di corso Alessandria e Boana, pertanto in direzione Isola d'Asti, poiché sulla carreggiata è presente un grosso pneumatico, presumibilmente da autoarticolato. Più nello specifico, si trova in un tratto rettilineo appena prima dello svincolo per Boana, a poche decine di metri dal rilevatore di velocità. Anas, concessionaria della tratta, è stata avvisata della presenza dell'oggetto e si attiverà per rimuoverlo.





Segnaliamo, infine, che la realizzazione delle immagini presenti in questo articolo non ha comportato alcuna distrazione per la persona al volante, poiché sono state registrate da una dashcam installata sull'auto.