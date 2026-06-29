Mondovì, via libera alla permuta dei pascoli ad Artesina: operazione legata al progetto “Sistema neve”

Nel corso della seduta straordinaria di questa mattina, lunedì 29 giugno, il Consiglio comunale di Mondovì ha approvato la permuta di alcune aree pascolive situate in località Artesina con il Comune di Frabosa Sottana. Un passaggio ritenuto strategico per consentire l’accesso a un importante contributo regionale inserito nel progetto “Sistema neve”, finalizzato alla realizzazione di un invaso a servizio degli impianti di innevamento.
Nel dettaglio, il Comune di Mondovì cederà un’area di circa 17.200 metri quadrati in località “Durand”, ricevendo in cambio un appezzamento più esteso, pari a circa 37.000 metri quadrati, posto a valle. Una superficie che, secondo quanto emerso in aula, garantirà una maggiore disponibilità pascoliva e una migliore capacità di carico per il bestiame.
L’accordo prevede inoltre una serie di impegni a carico del Comune di Frabosa Sottana e della società Artesina Spa. In particolare, fino al 31 dicembre 2032, dovranno farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso agli alpeggi da Artesina a Colla Bauzano, oltre alla realizzazione di un abbeveratoio a servizio delle attività pascolative, come richiesto dalla cooperativa agricola concessionaria.
Non solo: è stato inserito anche l’obbligo di provvedere, nello stesso arco temporale, alla manutenzione ordinaria della scarpata a valle del giardino pubblico di via della Cornice, a Mondovì.
Come sottolineato nel corso della discussione consiliare, l’intera operazione resta comunque subordinata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti per la realizzazione dell’invaso, nonché alla stipula del contratto d’appalto entro il 4 maggio 2027. Solo al verificarsi di tali condizioni, la permuta potrà produrre pienamente i suoi effetti.