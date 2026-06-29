Grande partecipazione alla Festa dei Volontari della Croce Rossa di Alba: una giornata per ringraziare chi è al servizio della comunità

Domenica 28 giugno il Comitato della Croce Rossa Italiana di Alba ha organizzato la tradizionale Festa dei Volontari, un sentito momento di incontro e condivisione che ha visto la partecipazione di circa 80 persone.

Al pranzo conviviale hanno preso parte i volontari del Comitato, il personale dipendente, gli operatori impegnati nei turni del servizio di emergenza 118, il direttore sanitario Luciano Vero, i referenti delle diverse aree operative e delle delegazioni locali e i coordinatori del Comitato. All'evento è intervenuta anche l'assessore alla Partecipazione Cittadina del Comune di Alba, Lucia Vignolo, insieme ai rappresentanti di numerose associazioni amiche del territorio, a testimonianza del forte legame che unisce da sempre il tessuto del volontariato albese.

L'iniziativa è stata pensata proprio come un sincero ringraziamento verso tutti coloro che, ogni giorno, dedicano il proprio tempo alla Croce Rossa, spesso rinunciando agli impegni personali e alla famiglia per garantire assistenza, soccorso sanitario e vicinanza ai cittadini.

"La vera forza della Croce Rossa è il gruppo – ha commentato al termine della giornata il presidente del Comitato –. Un insieme di donne e uomini che operano con spirito di volontariato ma con un livello di professionalità che consente loro di affrontare, ogni giorno, situazioni sempre diverse, spesso complesse e particolarmente stressanti. La competenza, la coscienza e il senso di responsabilità con cui i nostri volontari e operatori svolgono il proprio servizio rappresentano un patrimonio di valore inestimabile per tutto il territorio e per la nostra comunità".

La giornata si è conclusa in un clima sereno di amicizia, confermando come la forza della Croce Rossa risieda nelle persone che continuano a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio albese.