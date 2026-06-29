Mondovì, una settimana di sosta gratuita nelle strisce blu per i saldi estivi

In occasione della prima settimana dei saldi estivi, il Comune di Mondovì sospenderà temporaneamente la sosta a pagamento nelle strisce blu di superficie. Da sabato 4 a sabato 11 luglio compresi, sarà quindi possibile parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli blu del centro storico, che diventeranno una grande zona disco con sosta massima di due ore, per favorire la rotazione dei posti.

Per chi è in possesso di abbonamento non sono previste limitazioni temporali: gli utenti potranno sostare liberamente senza incorrere in sanzioni. La misura è stata inserita dall’Amministrazione comunale all’interno del bando per la gestione dei parcheggi urbani, con l’obiettivo di sostenere il commercio del centro e incentivare la frequentazione dell’area storica.

"Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per incentivare la frequentazione del centro storico e supportare il tessuto commerciale cittadino", hanno dichiarato il sindaco Luca Robaldo e l’assessore al Commercio Alberto Rabbia. "Nel nuovo contratto di gestione abbiamo voluto inserire la sosta gratuita durante la prima settimana di saldi estivi e invernali perché riteniamo l’iniziativa, frutto di un dialogo continuo con esercenti e associazioni di categoria, un’azione simbolica ma efficace per agevolare cittadini, clienti e turisti".

L’amministrazione sottolinea anche il ruolo della cosiddetta “sosta gentile”, che ogni giorno consente fino a 15 minuti gratuiti per gli acquisti più rapidi. Un ulteriore strumento, spiegano dal Comune, pensato per favorire le vendite e rendere più accessibile il cuore commerciale della città.