Dogliani festeggia i 102 anni di Cesare Canis: una vita al servizio della comunità

Ci sono compleanni che appartengono a una famiglia e altri che diventano patrimonio di un'intera comunità. I 102 anni di Cesare Canis rientrano certamente in questa seconda categoria. Un traguardo raro, celebrato a Dogliani con l'affetto dei familiari e con il saluto dell'Amministrazione comunale, che ha voluto rendere omaggio a una figura profondamente legata alla storia del paese.

In occasione del compleanno, il sindaco Claudio Raviola ha indirizzato a Canis una lettera di auguri nella quale, a nome dell'intera comunità, esprime le più sentite congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto.

"Festeggiare un compleanno così importante rappresenta un evento straordinario, che suscita ammirazione e profonda emozione in tutti noi", scrive il primo cittadino.

Nella lettera viene ricordato anche il contributo che Cesare Canis ha offerto nel corso della sua vita alla comunità doglianese, ricoprendo con impegno e dedizione un ruolo di responsabilità e contribuendo, attraverso il proprio lavoro e il proprio senso del dovere, alla crescita e al benessere del paese.

Un pensiero particolare è rivolto anche alla sua famiglia, che continua a essergli vicina con affetto. "È particolarmente bello sapere che questo importante anniversario La vede in buona salute, circondato dall'affetto della Sua numerosa famiglia, che con amore e attenzione Le è vicina ogni giorno", sottolinea il sindaco, evidenziando come proprio nei legami familiari si riflettano i valori e gli insegnamenti trasmessi da Canis nel corso della sua lunga vita.

La lettera si conclude con un augurio semplice ma sentito, affinché possa trascorrere una serena giornata di festa insieme ai suoi cari, conservando ancora a lungo serenità, energia e lucidità.

Un messaggio che va oltre la ricorrenza personale e diventa il ringraziamento di Dogliani a uno dei suoi cittadini più longevi, custode di una memoria che attraversa oltre un secolo di storia del paese.