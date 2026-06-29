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Attualità | 29 giugno 2026, 10:18

Successo per "biblioteche in festa" a Vicoforte

Il pomeriggio si è concluso con una tombola a tema letterario, con la visita alla biblioteca e con la premiazione dei suoi due lettori-frequentatori più appassionati: un adulto ed un bambino

Successo per &quot;biblioteche in festa&quot; a Vicoforte

Successo di partecipazione al bel pomeriggio organizzato dalla biblioteca di Vicoforte, dalla direttrice Sara Rossi e dai volontari che hanno supportato tutta la fase organizzativa. 

Dopo il saluto e la presentazione di Sara Rossi e dell’Assessore comunale alla cultura Daniela Tarò, un numeroso pubblico ha assistito con grande interesse alla presentazione del libro “Rimasti a terra – Eroi ed eroine dimenticati dell’avventura spaziale” con i commenti dell’autore Andrea Ferrero che ha colloquiato con Claudio Casagrande, rispettivamente ingegnere spaziale ed aerospaziale. Nel contempo i bambini sono stati coinvolti in un’attività di lettura animata, disegno e giochi.

Il pomeriggio si è concluso con una tombola a tema letterario, con la visita alla biblioteca e con la premiazione dei suoi due lettori-frequentatori più appassionati: un adulto ed un bambino.

redazione

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