Successo per "biblioteche in festa" a Vicoforte

Successo di partecipazione al bel pomeriggio organizzato dalla biblioteca di Vicoforte, dalla direttrice Sara Rossi e dai volontari che hanno supportato tutta la fase organizzativa.

Dopo il saluto e la presentazione di Sara Rossi e dell’Assessore comunale alla cultura Daniela Tarò, un numeroso pubblico ha assistito con grande interesse alla presentazione del libro “Rimasti a terra – Eroi ed eroine dimenticati dell’avventura spaziale” con i commenti dell’autore Andrea Ferrero che ha colloquiato con Claudio Casagrande, rispettivamente ingegnere spaziale ed aerospaziale. Nel contempo i bambini sono stati coinvolti in un’attività di lettura animata, disegno e giochi.

Il pomeriggio si è concluso con una tombola a tema letterario, con la visita alla biblioteca e con la premiazione dei suoi due lettori-frequentatori più appassionati: un adulto ed un bambino.