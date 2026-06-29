Vicoforte ha ospitato i campionati italiani di ciclismo

La partenza dal Santuario di giovedì 25 giugno della gara a cronometro Vicoforte-Barolo dei campionati italiani di ciclismo su strada ed il transito della corsa in linea Asti–Cuneo di sabato 27 sono avvenuti con regolarità e con una bella accoglienza degli appassionati che, numerosi soprattutto giovedì, hanno assistito alla partenza ed al passaggio dei ciclisti.

"Ringrazio ancora gli organizzatori e la Regione Piemonte per aver dato a Vicoforte questa opportunità di essere partecipe di un evento così importante come i campionati italiani di ciclismo con la visibilità che questi comporta - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Ringrazio inoltre il Vice Sindaco Roberto Botto, la polizia locale di Mondovì ed i tanti volontari, Vicesi e non, che hanno consentito la regolare gestione degli incroci stradali e la sorveglianza durante la partenza ed il transito della corsa".