 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 29 giugno 2026, 10:16

Vicoforte ha ospitato i campionati italiani di ciclismo

Il sindaco Gasco: "Contenti di aver avuto l'opportunità di essere partecipe di un evento così importante"

Vicoforte ha ospitato i campionati italiani di ciclismo

La partenza dal Santuario di giovedì 25 giugno della gara a cronometro Vicoforte-Barolo dei campionati italiani di ciclismo su strada ed il transito della corsa in linea Asti–Cuneo di sabato 27 sono avvenuti con regolarità e con una bella accoglienza degli appassionati che, numerosi soprattutto giovedì, hanno assistito alla partenza ed al passaggio dei ciclisti.

"Ringrazio ancora gli organizzatori e la Regione Piemonte per aver dato a Vicoforte questa opportunità di essere partecipe di un evento così importante come i campionati italiani di ciclismo con la visibilità che questi comporta - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Ringrazio inoltre il Vice Sindaco Roberto Botto, la polizia locale di Mondovì ed i tanti volontari, Vicesi e non, che hanno consentito la regolare gestione degli incroci stradali e la sorveglianza durante la partenza ed il transito della corsa".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium