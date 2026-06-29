A Magliano Alfieri si ricorda Antonio Adriano a venti anni dalla scomparsa

Nel 2026, ricorre il ventesimo anno dalla morte di Antonio Adriano, maglianese, ricercatore, storico, musicologo, etnografo, archeologo, personaggio che ha dato un enorme contributo alla riscoperta delle tradizioni del mondo contadino.

Le sue ricerche e la raccolta di oggetti, portata avanti negli anni con il Gruppo Spontaneo di Magliano Alfieri, sono state fondamentali per i 2 musei realizzati nel Castello degli Alfieri. L' Associazione Amici del Castello Alfieri ha promosso nell’anniversario una serie di eventi per ricordarlo.

Con il lavoro dei professori Grimaldi, Porporato e Fassino, a ottobre 2025, si è presentata a Roma al museo nazionale di etnografia, la mostra "Scrivere con la luce, Langa e il Roero con le fotografie di Antonio Adriano. Le stesse foto sono state oggetto di un libro catalogo stampato i 1.100 copie a maggio.

Ad aprile 2026 si è proposto il concerto di musiche popolari "Senti le rane che cantano" con grande successo di pubblico.

Dal Gruppo Spontaneo maglianese arriva l’invito ad un evento per ricordare Adriano e non solo:

“Da vent’anni Antonio Adriano ci ha lasciati. Domenica 5 luglio, alle ore 16.30, presso il Capanno del Bosco a Magliano Alfieri si organizzerà un momento di ricordo per Antonio e per tutti gli amici del Gruppo Spontaneo che ci hanno lasciato. Parteciperanno alcuni suonatori della banda musicale e dei Fora ‘d Tuva. Verrà proiettato il film 'Gli indiani del bosco alto'. Le auto potranno essere lasciate nei pressi del cimitero nuovo e si potrà raggiungere il capanno con breve passeggiata. In caso di maltempo posticiperemo a domenica 12 luglio”.