Il cuneese Federico Casalino eletto nel consiglio di Unionmeccanica

Federico Casalino, bocconiano, imprenditore cuneese, è stato eletto consigliere di Unionmeccanica, l'unione di categoria interna ad Api Torino (Associazione Piccole e Medie Industrie). L'elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea generale degli associati, dello scorso 18 giugno, per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2026/2030, dove Casalino ha raccolto un rilevante numero di voti favorevoli.

Un ingresso importante nel direttivo di quella che, a tutti gli effetti, rappresenta la colonna portante dell'associazione torinese. La sezione Unionmeccanica è infatti la categoria più numerosa e rappresentativa di Api Torino, forte di oltre 800 aziende iscritte, e costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema imprenditoriale del territorio, rivestendo storicamente un ruolo di primo piano nel campo delle politiche sindacali.

Il neo-consigliere ha accolto la nomina sottolineando come l'incarico assunto sarà portato avanti con massima responsabilità e dedizione, ponendosi l'obiettivo di garantire una sempre maggiore rappresentanza e un sostegno concreto, sia alle imprese del comparto metalmeccanico, sia all'intero sistema associativo.

La sfida che attende il nuovo consiglio non è delle più semplici, in un momento storico delicato per il comparto manifatturiero.

"Il settore metalmeccanico ormai da tempo sta affrontando fasi di transizioni e profonde trasformazioni", viene sottolineato a margine dell'elezione.