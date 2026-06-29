Bra, riapre a tempo pieno il parcheggio nel cortile delle scuole “Maschili”

A partire da mercoledì 1° luglio 2026 per il periodo estivo riapre a tempo pieno al pubblico come parcheggio pubblico il cortile scuola "Montalcini", con accesso da via Marconi. Il cortile sarà utilizzabile per l’intera porzione non occupata dal cantiere allestito in questi mesi per il recupero della manica dell’edificio che si affaccia su via Vittorio Emanuele.
Fino al 31 agosto il cortile sarà fruibile gratuitamente dal lunedì al venerdì, oltre che la domenica, dalle 8 alle 24 e il sabato dalle 8 all’1.