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Attualità | 29 giugno 2026, 16:42

Nuovo software, la biblioteca di Savigliano chiude temporaneamente

In questi giorni è previsto un importante aggiornamento per il Sistema Bibliotecario che coinvolge anche quelle di Fossano e Saluzzo

Nuovo software, la biblioteca di Savigliano chiude temporaneamente

La biblioteca civica “L. Bàccolo” chiude temporaneamente per la migrazione ad un nuovo software gestionale. 

In questi giorni è previsto un importante aggiornamento per le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano, ovvero il passaggio al nuovo software per la gestione dei servizi come catalogazione e prestiti. Si passa dall’attuale SBNWeb a SBNCloud, con modifiche significative nell’aspetto e nelle funzionalità del sistema. 

Sono dunque necessari alcuni giorni per consentire la migrazione dei dati, la verifica delle importazioni e la formazione del personale: la biblioteca di Savigliano sarà chiusa al pubblico dal pomeriggio di martedì 30 giugno fino al pomeriggio di martedì 7 luglio.

«Durante il periodo di chiusura – spiegano dalla “Bàccolo” – resta comunque aperta l’aula studio Jaffe, accessibile secondo le consuete modalità».

c.s.

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