A Cuneo arriva “C’era due volte un piede”: il successo internazionale di Verónica González

Il successo internazionale "C’era due volte un piede" di Verónica González approda a Cuneo sabato 4 luglio, nel Cortile Officina Santachiara, in via Cacciatori delle Alpi 4. Uno spettacolo originale e pluripremiato, capace di parlare a bambini e adulti con un linguaggio fatto di ritmo, invenzione e umorismo.

Protagonisti della scena sono i piedi dell’artista, trasformati di volta in volta in piccoli personaggi grazie a travestimenti e animazione dal vivo. In un susseguirsi di quadri poetici e divertenti, González accompagna il pubblico in un varietà che unisce musica, canto, danza e narrazione, costruendo un’esperienza teatrale fuori dagli schemi.

Lo spettacolo è considerato il cavallo di battaglia dell’artista, che lo ha portato in oltre 30 Paesi tra Europa, Asia e Americhe, ricevendo numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. La sua popolarità si è consolidata anche grazie alle partecipazioni televisive in trasmissioni di grande visibilità, da Rai 1 a Mediaset, fino a format internazionali negli Stati Uniti e in Spagna.

L’appuntamento cuneese offrirà al pubblico l’occasione di assistere a un lavoro che continua a incantare spettatori di tutte le età, con una proposta scenica semplice ma sorprendente, costruita sulla forza dell’espressività e sulla capacità di trasformare un dettaglio del corpo in racconto.

L’ingresso è fissato a 7 euro, mentre la tessera da 10 ingressi è proposta a 50 euro.