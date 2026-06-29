Limone Piemonte, un’estate ricca di eventi tra musica, cultura, natura e tradizione

Nei mesi di luglio e agosto Limone Piemonte propone un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà residenti e turisti per tutta la stagione estiva. Concerti, spettacoli, escursioni, incontri culturali, attività per bambini, mercatini e manifestazioni tradizionali compongono un programma pensato per valorizzare il territorio e offrire occasioni di svago per ogni età.

MUSICA E SPETTACOLI

L'estate sarà scandita da un fitto calendario musicale che porterà artisti e spettacoli nelle piazze e nei luoghi simbolo del paese tutti a ingresso libero. Si comincia giovedì 16 luglio con il concerto al Teatro Alla Confraternita del quintetto Ciao Viva, che proporrà un repertorio di canzoni della tradizione cantautorale italiana a sfondo sociale e politico, reinterpretate con arrangiamenti originali. Dal 25 luglio al 2 agosto Limone ospiterà lo Zephir International Chamber Music Festival, che vedrà esibirsi studenti statunitensi di altissimo livello in una serie di concerti al pianoforte.

Torna anche quest'anno l'atteso Terrasole Festival, con tre concerti nel suggestivo palco galleggiante del Lago Terrasole, a 1.750 metri di altitudine, organizzati in collaborazione con Occit’amo Festival: il 2 agosto si esibiranno i Bistrò Dalfin con un viaggio nella tradizione occitana e nel folk alpino, il 9 agosto sarà protagonista Tom Newton, armonicista che fonde blues, soul, reggae e folk, mentre il 30 agosto salirà sul palco Gigi De Nissa (Louis Pastorelli), autore e interprete nizzardo che, attraverso le sue canzoni, racconta con ironia e spirito satirico la storia, la cultura e la quotidianità di Nizza. Gli spettacoli sono raggiungibili con una breve passeggiata dagli impianti di risalita o lungo i sentieri che partono dal centro storico.

Limone Piemonte ospita anche quest’anno due appuntamenti della rassegna “Accademie in Valle”, diretta da Angelo Vinai e dedicata alla diffusione della musica di qualità nei centri montani. Domenica 2 agosto al Teatro Alla Confraternita, Bruno Gambarotta e Giorgio Costa porteranno in scena “Sogni Notturni”, recital dedicato a Fryderyk Chopin che intreccia narrazione e musica, mentre sabato 8 agosto si esibirà l’Ensemble Mistralia con “World Wild Folk”, un viaggio tra le tradizioni musicali celtiche, sudamericane, occitane, balcaniche e klezmer, reinterpretate con arrangiamenti originali.

Completano il programma i concerti in piazza del Municipio con Disco by Eevolution (31 luglio), Jem Disco Music (1° agosto), The Liptons (9 agosto), Fingerlips (15 agosto), Piano B Live Music (20 agosto) e la serata Figli delle Stelle (16 agosto).

CULTURA, LIBRI E ARTE

La cultura sarà protagonista per tutta la stagione con la rassegna Incontri d'autore, che accompagnerà l'estate attraverso

presentazioni di libri e conferenze dedicate alla storia, alla letteratura e all'arte. Si parte sabato 11 luglio con la presentazione del volume “Sotto la vecchia quercia” di Ermanno Giraudo e proseguirà domenica 19 luglio con Sergio Costagli, che ripercorrerà “La verità sull'assassinio di Duccio Galimberti ottant'anni dopo”. Sabato 25 luglio l'Ammiraglio

Luca Meineri terrà la conferenza “Napoleone: fu vera gloria?”, mentre venerdì 31 luglio Mario Dalmasso presenterà il libro “La delicatezza del silenzio”. Ad agosto gli appuntamenti continueranno venerdì 7 con Giovanni Bonavia e Andrea Dematteis, autori di “La profezia d'Italia, Esule per un sogno” e “Il cavaliere di Hédonville”; venerdì 14 con la conferenza di Elisa Piana dal titolo “Guarderò le stelle com'erano la notte ad Arles. Omaggio a Vincent Van Gogh”; e sabato 22 agosto con Corrado Brignolo, che presenterà il libro di favole per ragazzi “Villa Felice”.

L'11 luglio sarà inaugurata nella sala Expo del Grand Palais Excelsior la mostra fotografica permanente "Limoun d'in Bòt", visitabile fino al 13 settembre, mentre i l 6 agosto ci sarà la proiezione del docufilm “La visione di Bernard Damiano”, che ripercorre la storia dell'ultimo degli espressionisti della scuola di Van Gogh. L'8 agosto il progetto “Opere Vive” offrirà visite guidate e un laboratorio creativo attorno all'opera “My Heritage” di Alice Visentin.

Dal 23 al 29 agosto spazio a "Libri da gustare", la rassegna che intreccia letteratura, enogastronomia, divulgazione e spettacolo. Si parte domenica 23 agosto c o n Ottavia Castellaro, che presenterà “Aromatiche da bere, un viaggio sensoriale tra erbe e profumi”; lunedì 24 agosto sarà la volta di Maria Luisa Alberico con “Abbecedario Dionisiaco”,

dedicato al mondo del vino tra storia e cultura; martedì 25 agosto Barbara Ronchi della Rocca guiderà il pubblico nella conferenza “Il Gusto dei Savoia: formaggi, storia e convivialità”; mentre mercoledì 26 agosto il dottor Marco Missaglia approfondirà il tema “Dieta e intolleranze alimentari: falsi miti e realtà”. La rassegna si concluderà al Teatro Alla

Confraternita con due serate all'insegna dello spettacolo: venerdì 28 agosto Luca Galtieri e Marco Carena porteranno in scena “Come nasce un cretino… e finisce a Sanremo?”, un mix di teatro e cabaret dedicato ai retroscena del mondo dello spettacolo; sabato 29 agosto, gran finale con “Canzoni per la pace”, lo spettacolo musicale di Christian Gullone e Marko Kurtinovic, che affiderà alla forza evocativa della musica un messaggio di speranza, dialogo e unione.

Per tutta la stagione estiva, inoltre, il centro storico di Limone Piemonte ospiterà Cracking Art, il celebre movimento artistico internazionale noto per le sue installazioni monumentali raffiguranti animali colorati in plastica rigenerata.

Coccodrilli, chiocciole, rondini, conigli e altri protagonisti trasformeranno le vie del paese, in particolare via Roma, in un suggestivo percorso d'arte a cielo aperto, capace di sorprendere grandi e piccoli.

NATURA, SPORT E OUTDOOR

Durante i mesi di luglio e agosto tornano le escursioni guidate dedicate a famiglie e bambini, alla scoperta della natura, delle borgate, delle tradizioni e delle curiosità del territorio di Limone Piemonte e delle vallate circostanti. Accompagnati dalla guida escursionistica Monica Dalmasso, i partecipanti potranno esplorare boschi secolari, borgate alpine, fortificazioni storiche e suggestivi panorami montani attraverso itinerari semplici e adatti ai più piccoli.

Da l 10 al 12 luglio Limone Piemonte ospiterà il Raduno Internazionale Honda Transalp, uno dei principali appuntamenti dedicati agli appassionati della celebre enduro giapponese. Tre giorni di mototurismo tra i grandi passi alpini, con un itinerario che attraverserà le Alpi Marittime fino al Col de la Bonette (2.802 metri), una delle strade asfaltate più alte d'Europa.

Dal 17 al 19 luglio sarà, invece, la volta dell'EADV Adventure Festival, manifestazione dedicata agli amanti della guida adventure e dell'offroad. Organizzato da SpiritzRides ASD, l'evento proporrà un fine settimana di escursioni, test ride, incontri e momenti di condivisione, trasformando Limone Piemonte in un punto di riferimento per la community delle moto adventure, immersa nello spettacolare scenario delle Alpi Marittime.

FAMIGLIE E BAMBINI

L'estate limonese propone un calendario di iniziative gratuite pensate per coinvolgere bambini e ragazzi attraverso il gioco, la creatività e la scoperta del territorio.

La Biblioteca civica-Museo dello Sci propone un ciclo di letture animate con laboratori creativi: "Amici per magia!" (4 luglio), "Ronzio d'estate!" (26 luglio), "Estate di storie!" (16 agosto) e "Ricordi da conservare!" (29 agosto).

Piazza del Municipio ospiterà numerose iniziative: "La scienza tra le dita" (25 luglio), per avvicinare i bambini al mondo della scienza attraverso esperimenti e attività interattive, e "Dalla natura all'arte" (1° agosto), un percorso creativo che prende ispirazione dagli elementi naturali per stimolare fantasia e manualità. Nell'ambito della Festa Patronale di san Pietro di domenica 2 agosto sarà organizzata una coinvolgente caccia al tesoro per tutta la famiglia, mentre il “Ferragosto senza frontiere” (15 agosto) offrirà un pomeriggio di giochi e animazione in Piazza del Municipio. Il 16 agosto appuntamento con “Parco-scenico”, con attività ludiche e ricreative.

TRADIZIONE E MERCATINI

L’identità di Limone Piemonte sarà raccontata anche attraverso gli eventi che celebrano la storia e le tradizioni locali, in un calendario che unisce artigianato, cultura e momenti di festa.

Durante l’estate, il centro storico ospiterà per quattro weekend i tradizionali Mercatini artigianali, un appuntamento che valorizza la creatività, il saper fare e le eccellenze del territorio. Gli eventi si articoleranno in due proposte tematiche: il Mercatino del legno, della ceramica, della pietra e degli oggetti di arredamento, in programma il 4 e 5 luglio e l’8 e 9 agosto, dedicato alle lavorazioni artigianali e agli oggetti per la casa; e il Mercatino del Fatto a Mano e degli accessori per la persona, che si terrà il 18 e 19 luglio e il 5 e 6 settembre, con spazio a moda, gioielli, borse e creazioni handmade.

Domenica 2 agosto si terranno le celebrazioni della Festa Patronale di San Pietro, che animeranno il paese con la processione in compagnia delle danze del gruppo folkloristico limonese e polentata da gustare nelle tavolate allestite al Centro d’incontro comunale.

Il 22 agosto ci sarà la Festa dell’Abaiya, manifestazione di fine estate che unisce leggenda e tradizione popolare, rievocando la cacciata dei Saraceni dalla valle Vermenagna. Il programma prevede la sfilata in costume accompagnata dall'Orchestra filarmonica giovanile “Città di Ventimiglia” e dal gruppo folkloristico con cavalli e calesse.

A chiudere il mese, dal 28 al 30 agosto, il Raduno Nazionale di Veicoli Militari IMVCC porta a Limone Piemonte appassionati e collezionisti da tutta Italia. L’evento propone esposizioni, sfilate e momenti di approfondimento dedicati alla storia dei mezzi militari.

Per informazioni sul calendario eventi di Limone Piemonte contattare l'Ufficio turistico: tel. 0171.925281 – iat@limonepiemonte.it