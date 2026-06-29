Fossano, la Banda Giovanile Anbima Cuneo in concerto all’Auditorium Calvino-Paglieri

Fossano si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo per il panorama bandistico cuneese. Sabato 4 luglio, alle ore 21, l’Auditorium “Calvino-Paglieri” ospiterà il concerto della Banda Giovanile Anbima Cuneo, in una serata che vedrà anche la partecipazione della Filarmonica “Arrigo Boito” di Fossano, diretta da Alessio Mollo.

L’evento nasce nel solco della collaborazione avviata tra Anbima Cuneo, la Filarmonica fossanese e la Fondazione Fossano Musica, attraverso il progetto dei Master strumentali realizzati presso la sede della Fondazione. Un percorso che ha messo al centro la formazione e la crescita musicale dei giovani strumentisti, valorizzando al tempo stesso il lavoro delle realtà bandistiche del territorio.

Il programma proposto dalla formazione giovanile comprende brani originali per banda di alcuni tra i principali compositori del repertorio contemporaneo, tra cui Cesarini con Convergents, Jager con Third Suite e Van der Roost, oltre a composizioni per trombone e banda, flauti e banda, trombe e banda. Un repertorio pensato per esaltare le qualità tecniche ed espressive dell’ensemble.

La Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo ha festeggiato nel 2025 il quindicesimo anniversario dalla fondazione. Nel corso della sua attività ha visto passare tra le proprie fila oltre cento ragazzi, confermandosi come un laboratorio di crescita e non come una formazione stabile. La sua filosofia, infatti, è quella di offrire ai giovani musicisti un’esperienza qualificante, capace di arricchire il percorso che ciascuno porta avanti nei complessi bandistici di appartenenza.

La formazione nacque nel 2010 nell’ambito del progetto “GIOVANINBANDA”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte in occasione di “Torino 2010 - Capitale Europea dei Giovani”. L’iniziativa ha coinvolto oltre mille giovani delle bande musicali piemontesi aderenti ad Anbima Piemonte, erogando più di mille ore di formazione strumentale e consentendo la nascita di sette rappresentative giovanili provinciali.

A dirigere gli oltre quaranta ragazzi provenienti da una quindicina di bande musicali della provincia sarà Riccardo Armari, direttore della banda musicale di Villadossola, della Provinciale di Anbima Biella e della Banda Musicale Giovanile del Piemonte. Nel corso dell’anno ha seguito con cura il lavoro dei musicisti, ottenendo risultati apprezzati dagli organizzatori.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Una serata che si annuncia come un’occasione preziosa per ascoltare da vicino un significativo spaccato del movimento bandistico cuneese.