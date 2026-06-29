Paraloup, Ascanio Celestini porta “Radio Clandestina” nel teatro all’aperto della Borgata

Sabato 11 luglio, alle ore 20.45, il teatro all’aperto della Borgata Paraloup, a Rittana, ospiterà Radio Clandestina. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria di Ascanio Celestini, in una serata che unisce teatro, storia e impegno civile.

Nella cornice suggestiva di Paraloup, Celestini porterà in scena uno spettacolo che continua idealmente il lavoro di Nuto Revelli nella ricerca della verità e nell’ascolto delle voci spesso rimaste ai margini della storia. L’allestimento, prodotto da Fabbrica e distribuito da Mismaonda, nasce dai materiali raccolti da Alessandro Portelli nel libro L’ordine è già stato eseguito e dalle testimonianze che hanno ricostruito in forma viva e diretta i giorni dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

La serata prevede anche un momento di contestualizzazione con Ascanio Celestini e Marco Revelli, a offrire ulteriori chiavi di lettura su una pagina drammatica della storia italiana e sul valore della memoria collettiva.

L’accesso allo spettacolo sarà possibile con una donazione minima di 10 euro, destinata a sostenere le attività della Fondazione Nuto Revelli e della Borgata Paraloup. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati fino a esaurimento.

Prima dello spettacolo, dalle 19, sarà inoltre possibile cenare presso il ristoro di Paraloup con un buffet al costo di 15 euro, bevande escluse, curato da Germinale - Cooperativa agricola di comunità. Anche la cena dovrà essere prenotata entro mercoledì 8 luglio, con pagamento direttamente sul posto.