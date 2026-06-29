Freequence Saluzzo saluta l'estate con l'ultimo appuntamento: venerdì 3 luglio musica, spettacoli e divertimento

Venerdì 3 luglio Saluzzo si prepara a vivere l'ultimo appuntamento di Freequence, la rassegna che nelle scorse settimane ha animato la città trasformandola in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Una serata conclusiva all'insegna della musica, dell'intrattenimento e della voglia di stare insieme, che anticipa un'altra settimana ricca di iniziative dedicate allo shopping.

Dopo Freequence, l'estate saluzzese prosegue con due appuntamenti dedicati allo shopping.

Sabato 4 luglio con l’inizio dei saldi estivi e giovedì 9 luglio a Saluzzo tornerà lo Shopping sotto le Stelle, che vedrà i negozi aperti anche in orario serale, offrendo ai visitatori l'occasione di fare acquisti passeggiando tra le vie del centro.

L'ultimo appuntamento di Freequence rappresenta il gran finale di un'edizione che ha saputo richiamare numerose persone in città, grazie alla collaborazione del Centro commerciale naturale (Ccn) con il Comune e la Fondazione Bertoni e il coinvolgimento dei locali offrendo un ricco programma di musica dal vivo, dj set e spettacoli diffusi lungo le vie della città.

Ad accompagnare il pubblico saranno numerose postazioni musicali: Montmartre Pub con Blackout, Aranzulla Sound (musica live), Bar Corona Grossa con Don Calo, Caffè della Vittoria con Dj Paul Scaletta, Caffè Pellico con Ops Djs, Mixology / Tiffany Cafè con Dj Faber Moreira, Piazzetta Cafè con Rosso Malpelo (musica live), Incanto con Jean-Pierre Music Design (dj set), Turn Over con Dj Il Duca e Cosmopolitan (musica live), Caffè Principe / Caffè del Centro / Pizzeria Piedigrotta con Anisa (dj set) e Chiara Rosso Quartet (musica live), Le Bute con #Hash21 (musica live), La Granda Pub con Canzoni in Compagnia (musica live), Il Baricentro Pub con Dj Matty Mellano, Bar Crystal con Just In Trio (musica live), Caffè del Duomo con Baracca & Baccano (dj set), Dublino Cafè con Dj Ludovic Gosmar, Loreana Gelateria / Armando e Griselda con Daniel J + Angi J (dj set), Laboratorio del Gusto / Gelateria La Romana con Dj Dario Viale, Il Salotto / #NoPrice con NotVeryBlue, Prestige con Dj Alessandro Schiffer, Ristorante Belli e Buoni, Livia Il Gelato Naturale / Aroma e Amici con Sergio Marrone Dj Set e, in Corso Italia, Dj Michele Iacovelli.

La serata sarà arricchita anche dalle esibizioni dell'Asd Ginnastica Saluzzo, dallo spettacolo di danza acrobatica proposto da Up Acrobatic e da numerose attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie: giochi in legno a cura del Mago Trinchetto, bolle di sapone giganti, truccabimbi, manipolazione di palloncini e gonfiabili.