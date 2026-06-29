"Aspettando Riccardo e Claudio": il concorso di cover in programma a Manta sarà martedì 1 settembre

Non si terrà il 27 agosto, ma martedì 1 settembre il concorso musicale di cover “Aspettando Riccardo e Claudio” che il Comune di Manta ha organizzato come evento collaterale dell’Anima Festival 2026 di Cervere, dedicandolo ai due super ospiti della rassegna, Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni.

"Uno slittamento temporale di pochi giorni legato ad esigenze logistiche – assicura il sindaco di Manta, Ivana Casale -, tutto il resto rimane invariato, le iscrizioni stanno già iniziando ad arrivare e si prospetta una serata che davvero saprà emozionare il pubblico".

L’evento, confermato quindi nella location di Cascina Aia, alle ore 21 di martedì 1 settembre, è aperto a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova con le canzoni dei due grandi protagonisti della musica italiana. Unico requisito, aver compiuto sedici anni. L’iscrizione è gratuita, basta compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Manta, indicando almeno due canzoni di Riccardo Cocciante e almeno due canzoni di Claudio Baglioni che si intendono eseguire.

Le domande saranno accolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei posti disponibili. I candidati selezionati saranno successivamente contattati dall’organizzazione per la definizione della scaletta della serata.

I concorrenti dovranno fornire le basi musicali originali dei brani scelti.

Le esibizioni saranno valutate da una giuria di esperti e le migliori interpretazioni delle canzoni dei due artisti riceveranno in premio due biglietti per i rispettivi concerti all’Anfiteatro dell’Anima, che si svolgeranno il 3 settembre 2026 (Riccardo Cocciante) e il 4 settembre 2027 (Claudio Baglioni).

I secondi classificati riceveranno invece una cena per due persone nei ristoranti mantesi aderenti all’iniziativa.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 9 agosto 2026.

Per informazioni: 328.6209002.