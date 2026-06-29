Si accendono le griglie e parte la musica: a Bricherasio è in arrivo la Sagra della Costina

Musica per tutti i gusti, dai dj set al liscio, e il profumo delle costine appena grigliate: da venerdì 3 luglio torna a Bricherasio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, la tradizionale Sagra della Costina. “Sono i numeri a dimostrare quanto sia attesa la festa: lo scorso anno, nelle quattro serate di gastronomia, musica e intrattenimento, siamo arrivati a servire circa 2.000 coperti” rivela Alberto Godino, presidente della Pro loco di Bricherasio che organizza la manifestazione.

Protagoniste della festa saranno le costine e la carne alla griglia, con la possibilità di consumare i pasti sul posto oppure di usufruire del servizio d’asporto. Durante tutti i festeggiamenti alla sede della Pro loco, in piazza don Morero 4, saranno inoltre attivi il bar, le cene e i pranzi con assado e piatti tipici.

Il programma prenderà il via venerdì 3: alle 18 aprirà la distribuzione dell’assado d’asporto, alle 19 inizierà la cena e dalle 23 spazio al dj set con Don Paolo, accompagnato dal cocktail bar e a ingresso gratuito. Sabato 4 luglio la formula si ripeterà con l’apertura dell’assado d’asporto alle 18 e la cena dalle 19. Dalle 23 è in programma il dj set con Dj Matteo Dianti, con la partecipazione speciale di Skar & Manfree.

La giornata di domenica 5 luglio inizierà alle 9,30 con il secondo Raduno Vespe. Sempre domenica, alle 12 e alle 18, ripartirà la distribuzione dell’assado d’asporto. Alle 17 sono in programma le esibizioni di danza a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica Panda di Bricherasio e alle 21 la serata con l’orchestra I Roeri.

La manifestazione si concluderà lunedì 6 luglio. Dalle 18 tornerà la distribuzione dell’assado d’asporto, alle 19 inizierà la cena e dalle 21 è in programma la serata danzante con la grande orchestra Matteo Tarantino, sempre a ingresso gratuito.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 340 58 41 326. Non è possibile effettuare prenotazioni.