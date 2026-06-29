Tirocinio di inclusione sociale negli uffici dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida

Il Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida ospiterà, a partire da luglio, presso i suoi uffici un tirocinio di inclusione sociale promosso insieme alla Fondazione Industriali di Cuneo e Provincia di Cuneo all’interno del progetto “Fondazione Industriali ed Enti locali: il lavoro buono al servizio del territorio”.

Il Servizio Socio-assistenziale dell’Unione è infatti uno degli enti che hanno stipulato un protocollo d’intesa con la Fondazione e la Provincia per la creazione di una rete di collaborazione pubblico-privata per favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio o fragilità. Nello specifico, i mesi di tirocinio verranno retribuiti grazie all’impegno economico della Fondazione e permetteranno al soggetto beneficiario di approcciarsi, o tornare a inserirsi, nel mondo del lavoro.

Nello specifico, il tirocinio che sta per avviarsi coinvolgerà una persona con disabilità e sarà volto a favorire un percorso di autonomizzazione finalizzato all’inserimento lavorativo presso un’impresa del territorio. Il tirocinante verrà adibito a mansioni impiegatizie e amministrative quali il data entry e l’utilizzo del pacchetto office, così da acquisire conosce e competenze agevolmente spendibili altrove.

La collaborazione tra Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana e Fondazione Industriali permette di implementare le iniziative di inclusione e inserimento già avviate dall’ente stesso, ampliando il ventaglio di opportunità legate all’autonomia di persone con disabilità e in situazioni di difficoltà socio-sanitaria o socio-economica.

Fondazione Industriali per la cultura d’impresa e del lavoro ETS

Fondazione Industriali è un ente del terzo settore costituito da 33 imprese cuneesi e Confindustria Cuneo, che si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle fasce più fragili della popolazione, organizzare attività di formazione per le nuove generazioni, incentivare la parità di genere e proporre attività di valorizzazione della cultura d’impresa e del lavoro.

I percorsi della Fondazione si concentrano anche sulla gestione di emergenze occupazionali, sulla promozione del volontariato aziendale e sull’integrazione di persone in situazioni di svantaggio, come gli stranieri, i detenuti e le persone con disabilità, anche attraverso la creazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo capaci di determinare un impatto positivo sul territorio.

Area di attività “Lavoro & enti locali”

Il progetto “Il lavoro buono al servizio del territorio” è l’iniziativa promossa da Fondazione Industriali in collaborazione con la Provincia di Cuneo che prevede l’inserimento di soggetti in condizioni di fragilità all’interno degli Enti locali e, in particolare, in undici Comuni ed Unioni dei Comuni del Cuneese. Il progetto unisce finalità sociali di reinserimento alla creazione di valore attraverso il rafforzamento dei servizi in carico agli Enti e mira a consolidare la rete territoriale dei partner, come testimonia il coinvolgimento degli Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali.

Eventuali enti e/o aziende interessate a percorsi di inserimento lavorativo possono contattare i referenti del progetto ai seguenti riferimenti: mail progetti@fondazioneindustriali.it, tel. 0171-455667.