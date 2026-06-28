domenica 28 giugno
Successo di fine anno per il liceo musicale “Da Vinci” di Alba nel Concorso Nazionale “Il Tetracordo”
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Scuole e corsi | 28 giugno 2026, 18:00

Successo di fine anno per il liceo musicale “Da Vinci” di Alba nel Concorso Nazionale “Il Tetracordo”

Hanno partecipato alla quarta edizione, per il secondo anno, la classe di violoncello del prof. Marco Allocco e la classe di chitarra della prof.ssa Nadia Conte

Successo di fine anno per il liceo musicale “Da Vinci” di Alba nel Concorso Nazionale “Il Tetracordo”

Importanti riconoscimenti per gli allievi del Liceo Musicale “Da Vinci” di Alba, protagonisti nel Concorso Nazionale “Il Tetracordo”.

Le competizioni, rivolte alle scuole primarie e secondarie di tutta Italia, si sono svolte tramite l'invio di video delle esibizioni, poi valutate da giurie composte da musicisti professionisti, concertisti e docenti di chiara fama.

Il concorso “Il Tetracordo”, giunto alla sua 4^ edizione, è organizzato dalla Associazione di Promozione Sociale omonima di Avigliano (Potenza).

Hanno partecipato a questo concorso, per il secondo anno, la classe di violoncello del prof. Marco Allocco e la classe di chitarra della prof.ssa Nadia Conte.

1° premio assoluto per l'ensemble di chitarre (Tipo Giulio, Serra Irene, Giacobbe Nicolò, Giacobbe Alice, Bosca Adolfo, Ion Ancilla, Fatone Riccardo e Cordini Margherita), votazione 100/100.

1° premio sezione solisti per il chitarrista Giulio Tipo, con il punteggio di 95/100.

2° premio per la chitarrista Irene Serra, con il punteggio di 94/100.

1° premio per la formazione 'Celli Ribelli', composta da Spina Rachele, Manera Diana, Gega Diego, Vaccaneo Luca e Abrate Caterina violoncellisti ; Marchisio Pietro contrabbasso, votazione 96/100.

Il successo degli allievi è il risultato di un lavoro costante, dell'impegno e della passione degli studenti, affiancati da insegnanti esperti e motivati.

Il Liceo Musicale “Da Vinci” vanta una lunga tradizione nell’insegnamento musicale, parte integrante della sua offerta formativa. La musica, infatti, è uno strumento educativo che permette agli alunni di sviluppare competenze artistiche, sensibilità, spirito di collaborazione e senso di appartenenza.

c.s.

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