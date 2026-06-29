Pediatri di libera scelta: ridefiniti gli ambiti nei distretti di Asl 1

In seguito all'attivazione dei nuovi ambiti territoriali per l'esercizio della libera scelta del pediatra di libera scelta, da lunedì 29 giugno 2026 le nuove scelte verranno effettuate con le consuete modalità, attraverso il portale online Sistema Piemonte oppure agli sportelli territoriali distrettuali multifunzione. I minori che hanno il pediatra continueranno ad avere quello già scelto. Per le nuove scelte gli ambiti territoriali per ogni Distretto sono ridefiniti come segue:

DISTRETTO SUD OVEST:

Ambito Territoriale Cuneo (comuni afferenti: Cuneo)

Ambito Territoriale Borgo San Dalmazzo (comuni afferenti: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio)

Ambito Territoriale Boves (comuni afferenti: Beinette, Boves, Castelletto Stura, Chiusa di Pesio, Margarita, Montanera, Morozzo, Peveragno)

Ambito Territoriale 4 Busca (comuni afferenti: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Di Macra, Centallo, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Villar San Costanzo)

Ambito Territoriale Caraglio (comuni afferenti: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo)

DISTRETTO SUD EST:

Ambito Territoriale Mondovì (comuni afferenti: Mondovì, San Michele Mondovì, Villanova Mondovì, Bastia Mondovì, Briaglia, Cigliè, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Roburent, Roccaforte Mondovì, Rocca Cigliè, Torre Mondovì, Vicoforte)

Ambito Territoriale Ceva (comuni afferenti: Ceva, Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola)

Ambito Territoriale Dogliani (comuni afferenti: Dogliani, Carrù, Belvedere Langhe, Bonvicino, Clavesana, Farigliano, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca De' Baldi, Somano)

DISTRETTO NORD OVEST:

Ambito Territoriale Saluzzo e Valle Bronda (comuni afferenti: Brondello, Cardè, Casalgrasso, Faule, Lagnasco, Moretta, Pagno, Polonghera, Saluzzo, Scarnafigi, Torre San Giorgio)

Ambito Territoriale Valle Varaita (comuni afferenti: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Manta, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Venasca, Verzuolo)

Ambito Territoriale Valle Po e Infernotto (comuni afferenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront)

DISTRETTO NORD EST:

Ambito Territoriale Fossano (comuni afferenti: Fossano, Genola, Cervere, Salmour, Bene Vagienna, Sant'Albano Stura, Trinità)

Ambito Territoriale Savigliano (comuni afferenti: Savigliano, Marene, Villafalletto, Vottignasco)

Ambito Territoriale Racconigi (comuni afferenti: Racconigi, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Villanova Solaro)

I genitori potranno scegliere il pediatra tra quelli con studio principale nel comune di residenza e/o nei comuni afferenti all'ambito territoriale. La scelta potrà essere fatta sia on line sia a sportello e sarà registrata immediatamente.

I genitori potranno scegliere anche il pediatra di libera scelta operante in comune diverso dal proprio ambito territoriale e la scelta potrà essere fatta sia online sia a sportello. Tale scelta non sarà immediata e potrà essere registrata solamente previa acquisizione dell'accettazione del pediatra scelto che dovrà essere presentata allo sportello, o allegata alla richiesta online.

La normativa prevede che allo sportello si presentino entrambi i genitori. Se questo non fosse possibile, potrà presentarsi anche un solo genitore, purché munito di delega scritta dell'altro genitore unitamente ai documenti di riconoscimento del delegato e del delegante.

Per quanto riguarda le scelte on line, attraverso la funzionalità "i miei figli minori" del portale Salute Piemonte si può certificare la responsabilità genitoriale e ottenere delega e abilitazione ad accedere, per conto dei propri figli minorenni, a tutti i servizi on line.

La modulistica per l'accettazione del pediatra è reperibile sia allo sportello, sia online sul sito aziendale all'indirizzo: https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/pediatra-di-libera-scelta