Da domani aumentano i biglietti di treni e bus: scattano le nuove tariffe anche nel Cuneese

Da domani, mercoledì primo luglio, entrano in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale anche in provincia di Cuneo. L'adeguamento, deliberato dall'Agenzia della Mobilità Piemontese il 27 gennaio scorso, riguarda i servizi ferroviari regionali (come quelli utilizzati quotidianamente sulle linee che collegano Cuneo con Torino, Fossano, Alba, Ventimiglia e Savona) e gli autobus extraurbani del trasporto pubblico locale.

L'aggiornamento è stato calcolato sulla base del Tasso di Inflazione Programmata (TIP): tiene conto del TIP 2026 fissato all'1,5% e della revisione del TIP 2025 dall'1,8% all'1,6%. Il risultato è un aumento medio delle tariffe dell'1,32%, con un minimo dello 0% e un massimo del 2,7%, quest'ultimo dovuto agli arrotondamenti previsti dal sistema tariffario.

L'adeguamento deriva dal meccanismo automatico introdotto dalla Regione Piemonte nel 2013, che prevede l'aggiornamento annuale delle tariffe in base all'inflazione programmata dal Governo. Anche lo scorso anno era stato applicato un incremento medio dello 0,6% rispetto alle tariffe in vigore dal 1° luglio 2024.

Per gli utenti, tuttavia, gli aumenti non saranno uguali per tutti. Le corse semplici degli scaglioni chilometrici compresi tra 0 e 20 chilometri non subiranno alcun rincaro, mentre l'incremento più elevato riguarda la fascia 20,1-25 chilometri, dove il biglietto aumenta di 10 centesimi, pari al massimo incremento percentuale del 2,7%, determinato dagli arrotondamenti.

Saranno aggiornati anche gli abbonamenti mensili, plurimensili e annuali, con incrementi variabili in base alla distanza percorsa e arrotondamenti di 50 centesimi. L'aumento più consistente in valore assoluto riguarda l'abbonamento annuale illimitato per la fascia 125,1-150 chilometri, che costerà 18 euro in più rispetto alle tariffe in vigore fino al 30 giugno.

Per i pendolari della Granda, che ogni giorno utilizzano treni regionali e autobus per raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro, gli effetti concreti dell'adeguamento dipenderanno quindi dalla lunghezza della tratta percorsa e dal tipo di titolo di viaggio acquistato. In molti casi gli importi resteranno invariati, mentre gli aumenti saranno contenuti e concentrati soprattutto sugli scaglioni chilometrici superiori.

Secondo l'Agenzia della Mobilità Piemontese, considerando tutti gli adeguamenti applicati dal 2014 a oggi, l'incremento medio annuo delle tariffe è rimasto inferiore all'1,8%.



Sul territorio della provincia di Cuneo, intanto, Granda Bus ha pubblicato un avviso con le nuove tariffe che saranno applicate alle linee extraurbane e a quelle della Conurbazione di Cuneo a partire da domani, 1° luglio, in attuazione della delibera dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.



I titoli di viaggio acquistati entro il 30 giugno resteranno invece validi alle tariffe precedenti. Restano invece invariate, almeno per il momento, le tariffe dei servizi urbani di Saluzzo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì e Savigliano. Granda Bus ricorda inoltre che, dove previsto, per l'acquisto del biglietto di corsa semplice direttamente a bordo del mezzo continua ad applicarsi il supplemento previsto dalla normativa regionale.