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Curiosità | 30 giugno 2026, 18:45

Mondovì, a 48 anni dal diploma ex allievi geometri del "Baruffi" si ritrovano per una speciale giornata amarcord

La classe quinta B dell'anno scolastico 1977/78 ha festeggiato l'anniversario tra scherzi, goliardia e il ricordo dei compagni scomparsi

La classe 5ª B Geometri dell'anno scolastico 1977/78 insieme a Gudrun, &quot;simpatica modella-manichino finlandese di padre tedesco&quot;

La classe 5ª B Geometri dell'anno scolastico 1977/78 insieme a Gudrun, "simpatica modella-manichino finlandese di padre tedesco"

Gli ex alunni della classe 5ª B Geometri dell'anno scolastico 1977/78 dell'Istituto "Baruffi" di Mondovì, lo scorso venerdì 26 giugno, hanno festeggiato il 48° anniversario del conseguimento del diploma.

Il ritrovo degli ex allievi è avvenuto a Mondovì, animato da festeggiamenti vari, allegri scherzi, nuotate in piscina e un pranzo luculliano, per l'occasione annaffiato con una maxi bottiglia Eleazar da ben 9 litri, ideale per brindare ai ricordi dei bei tempi andati. Per mantenere alto il livello di goliardia, alla reunion ha partecipato anche Gudrun, "simpatica modella-manichino finlandese di padre tedesco", ovviamente immortalata nella tradizionale foto di gruppo.

All'appuntamento erano presenti gli storici compagni di classe Claudio Durando, Sebastiano Mellano, Enzo Pollano, Edoardo Quarelli, Roberto Vassallini, Silvio Gallo, Andrea Ferrero, Gian Franco Sineo, Giuseppe Lamberti, Maurizio Tomatis, Ermanno Nurisio e il capobanda Giampaolo Bagnasco.

Durante la giornata non è mancato un momento di profonda commozione, dedicato a un ricordo particolare rivolto agli amici Ivano Giammaria e Angelo Ferrero, prematuramente scomparsi.

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