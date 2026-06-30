Motoincontro Estate 2026: in Granda torna l'appuntamento che unisce motociclisti e territorio

Dopo il grande successo riscosso nella scorsa edizione, torna uno degli appuntamenti estivi più attesi dagli appassionati delle due ruote.

Sabato 4 luglio è infatti in programma il Motoincontro Estate 2026, una giornata all'insegna del mototurismo, della convivialità e della scoperta del territorio del Monregalese.

Lo scorso anno l'iniziativa aveva richiamato numerosi motociclisti provenienti da tutta la provincia e anche dalle zone limitrofe, trasformando una semplice uscita in moto in un'occasione di incontro, amicizia e condivisione della passione per le due ruote.

Un clima che gli organizzatori puntano a riproporre anche quest'anno, con un percorso panoramico e una serata finale ricca di intrattenimento.

Il ritrovo è fissato alle ore 14 presso la sede di Luciano Moto a Cuneo in via Tiziano Vecellio, 6, che sarà anche il punto di arrivo della manifestazione.

Alle 15 prenderà il via il tour motociclistico, che attraverserà alcune delle località più suggestive del Monregalese: da Peveragno a Chiusa di Pesio, passando per Frabosa Soprana e San Giacomo di Roburent, prima del rientro attraverso il Santuario di Vicoforte, Pianfei e Beinette.

Il percorso è stato pensato per offrire ai partecipanti il piacere della guida lungo strade panoramiche, valorizzando uno dei territori più apprezzati dai motociclisti piemontesi, dove curve, paesaggi e piccoli centri rendono ogni uscita un'esperienza da vivere.

Al termine del tour, la festa proseguirà nel piazzale di Luciano Moto a Cuneo con una serata aperta anche a chi non parteciperà al motogiro.

Tra gli ospiti attesi ci sarà il Burger Truck di Excalibur, la nota hamburgeria di Revello premiata in numerose competizioni gastronomiche, mentre la colonna sonora della serata sarà affidata al DJ Set Sandon, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

La partecipazione al motoincontro prevede una quota di iscrizione di 25 euro, comprensiva delle attività previste dalla giornata, con prenotazione obbligatoria entro il 2 luglio. Anche la cena serale sarà aperta a motociclisti e non motociclisti, previa prenotazione.

L'obiettivo è confermare il successo dello scorso anno e continuare a far crescere un appuntamento che, oltre alla passione per le moto, mette al centro il piacere di stare insieme e la valorizzazione del territorio.

Una formula che sembra aver conquistato molti appassionati e che potrebbe diventare un appuntamento fisso dell'estate motociclistica cuneese.